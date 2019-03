Transeop la startup que está revolucionando el transporte de mercancías Comunicae

lunes, 18 de marzo de 2019, 11:12 h (CET) Transeop es una plataforma web que conecta de forma eficiente a empresas que quieren enviar mercancías a nivel nacional e internacional con el mejor servicio de transporte Transeop, una Startup que con 4.000€ de inversión en solo un año ha transaccionado más de 550.000€ a través de su plataforma.

Y es que en el mundo de las Startups hay más obsesión en levantar una ronda de inversión que en generar ingresos recurrentes de clientes.

“Hace un año no imaginábamos que pondríamos en marcha un reto de tal calibre” comenta Francisco González, CEO de Transeop. “Es gracias al esfuerzo del equipo y la gran dedicación por parte del mismo por lo que hemos sido capaces de crecer tanto en tan poco tiempo”.

Transeop conocida por muchos como el Blablacar del transporte de mercancías, es una plataforma web que promueve el aprovechamiento de las rutas y los espacios libres de los transportistas para reducir costes en el sector del transporte y beneficiar tanto a la empresa cargadora como al transportista además de reducir la huella de carbono. Y todo a través de una plataforma web con el objetivo de simplificar el proceso a ambas partes, por ejemplo a la empresa ya que invierte mucho tiempo en llamadas y correos.

Transeop al más puro estilo Silicon Valley nació en un piso de estudiantes donde dos ingenieros informáticos se preguntaban cómo podían solucionar el problema del transporte. “Nuestra primera oficina fue una habitación de no más de 15 metros cuadrados.

Nuestra realidad fue muy diferente del concepto americano donde con un Power Point levantas millones de euros de financiación. Al inicio también caímos en el error de pensar que esto era América y empezamos a buscar inversores, pero nada se alejaba más de nuestra realidad, empezamos a trabajar servicio a servicio y cliente a cliente hasta ahora".

Primero ser una pyme para ser una gran empresa

“Estamos orgullosos de poder decir que hemos llegado al punto de equilibrio y que estamos posicionados entre las primeras startup de logística sin inversión alguna”.

En Transeop le ofrecen a sus clientes encontrar un servicio de transporte de calidad en cuestión de minutos y al mejor precio. Y siempre le garantizan la confiabilidad del servicio ya que trabajan con empresas de primer nivel y con transportistas certificados. Por otro lado, a sus proveedores de transporte le ofrecen un modelo flexible de generación de negocio, gracias a la gran visibilidad con la que cuenta Transeop en el mundo online, ofreciéndoles a sus partners una potente herramienta de captación de servicios de transporte.

Es posible visitarles en https://www.transeop.com.

