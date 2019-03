Shukran Group propone celebrar el Día del Padre con una experiencia gastronómica Comunicae

lunes, 18 de marzo de 2019, 11:00 h (CET) Hummus, kebbe, falafel y muhamara para sorprender a todos. Las familias que reserven el menú especial del 'Día del Padre' serán obsequiadas con una botella de vino Se acerca uno de los días más entrañables del año, el Día del Padre, uno de los acontecimientos más especiales para las familias que se suele celebrar con una cena o una comida.

Conscientes de que cada vez hay más pasión por la comida gourmet y padres que disfrutan con nuevas experiencias, sabores diferentes, texturas únicas y maridajes, Shukran Group, la primera cadena de restaurantes de comida mediterránea con influencia libanesa, ha elaborado un menú que sorprenderá a toda la familia.

Para empezar nada mejor que un mezze de cremas frías. Este entrante para compartir incluye hummus tradicional, mutabal, muhamara, hummus de autor y hummus de trufa, ideal para dipear, descubrir nuevos sabores y texturas y dejarse llevar por el exotismo de estos platos.

El menú continúa con un mezze de cremas calientes, que incluye rakayek, kebbe, falafel, sambuser y fatayer. Tampoco faltarán las carnes a elegir entre tacos de pollo al estilo libanés, dados de solomillo de ternera ahumado o hamburguesa de kafta.

Nadie se puede marchar de Shukran, sin probar sus postres. Los dulces libaneses son famosos en todo el mundo por sus ingredientes de primera calidad. Los baklawas, elaborados de forma artesanal con masa filo, frutos secos y miel son el broche de oro perfecto para celebrar la comida del Día del Padre.

Además, las familias que reserven este menú especial Día del Padre, no solo disfrutarán de una auténtica experiencia gastronómica inspirada en el Líbano, también serán obsequiados con una botella de vino de Rioja (37cl) para seguir disfrutando en casa de la festividad.

La propuesta estará disponible en los restaurantes Shukran de Casa Árabe (C/ Alcalá 62) y en Shukran City de Tres Cantos (Avenida de Viñuelas, 45) de Madrid.

El precio del menú son 30€ e incluye la bebida.

Sobre Shukran Group

La compañía nace en 2010 de la mano del empresario libanés Bill Saad. Se trata de una empresa de referencia en el sector de la alimentación, especializada en cocina mediterránea con influencia libanesa. Shukran Group cuenta con su propia línea de retail, Taste Shukran, a través de la cual distribuye un amplio portfolio de productos elaborados en un obrador propio de 1000 metros cuadrados, en el que se combina la última tecnología con el trabajo artesano. Actualmente, sus productos se distribuyen en más de 300 puntos de venta. http://shukrangroup.com/

