think project! y ceapoint unen fuerzas

lunes, 18 de marzo de 2019, 08:00 h (CET) think project!, proveedor líder de Entorno Común de Datos (CDE) para proyectos de construcción e ingeniería, ha adquirido el 100% de ceapoint aec technologies GmbH, empresa alemana especializada en BIM. La línea de productos de ceapoint, DESITE, se posicionará como una solución integrada y abierta dentro de la cartera de think project!, y su funcionalidad en la nube se ampliará y distribuirá internacionalmente en el futuro Con su línea de productos DESITE, ceapoint, con sede en Essen, ofrece soluciones BIM desde el año 2010. ceapoint está especializada en la gestión y coordinación BIM, y ha acompañado a sus clientes en la implementación y uso de BIM en empresas de diseño, empresas de construcción y clientes finales. Entre sus clientes se encuentran empresas de construcción como STRABAG y Max Bögl, empresas de diseño como Schüßler Plan y clientes finales como German Rail y DEGES. Además, DESITE es la tecnología BIM para el Grupo BRZ, el especialista europeo en organización y tecnología de la información para empresas medianas en el sector de la construcción.

think project! y DESITE son soluciones BIM altamente complementarias y ofrecen un potencial perfecto de venta cruzada para la distribución internacional. Con DESITE, la funcionalidad BIM adicional como la detección de interferencias, la verificación de modelos, la simulación 4D y el análisis de escenarios para los usuarios, estará disponible en el CDE de think project! y en EPLASS.

"Con DESITE podemos hacer nuestras soluciones para la colaboración BIM aún más potentes. Además, ganamos un equipo experimentado y competente de especialistas BIM dentro de nuestro grupo. Nos convertiremos en un socio aún más fuerte para nuestros clientes en la creciente digitalización del sector de la construcción", afirma Thomas Bachmaier, fundador y CEO de think project!

"Ahora somos parte del grupo think project! a nivel europeo y, por lo tanto, tenemos una posición más fuerte en el mercado dinámico de BIM. Queremos aprovecharlo como una oportunidad para expandir nuestra línea de productos DESITE, y especialmente para expandir nuestra funcionalidad en la nube internacionalmente", afirma el Dr. Jochen Hanff, CEO de ceapoint.

Acerca de think project!

think project! desarrolla un CDE para la gestión de la información de proyectos de construcción e ingeniería que satisface las necesidades de soluciones digitales del sector AEC (Arquitectura, Ingeniería y Construcción).

think project! facilita la colaboración entre los diferentes equipos involucrados en un proyecto mediante la gestión de la información. La oferta de soluciones de think project! incluye plataformas de gestión de proyectos online, modelos y procesos Building Information Modelling (BIM) e interfaces con sistemas corporativos. think project! aborda los desafíos actuales de la digitalización con un portfolio de soluciones avanzadas basadas en mejores prácticas y con servicios profesionales de calidad ofrecidos por un equipo con amplia experiencia.

think project! fue fundada en el año 2000 en Múnich, Alemania. Desde entonces, la compañía ha crecido hasta convertirse en el proveedor líder en gestión de la información y colaboración empresarial (cross-enterprise collaboration).

