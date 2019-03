Monedo Now publica la guía ‘Préstamos en la Declaración de la Renta 2018’ Comunicae

lunes, 18 de marzo de 2019, 07:00 h (CET) La empresa proveedora de préstamos personales a través internet acaba de publicar una guía de cara a la campaña de la Renta 2018 que comienza el próximo mes de abril Monedo Now, empresa de financiación online, acaba de publicar la guía ‘Préstamos en la Declaración de la Renta 2018. Todo lo que debes saber antes de presentar tu Declaración’. En el documento, que se puede descargar fácilmente desde la web de la empresa, se tratan varios temas relacionados con la declaración que sirven de guía al usuario tanto para que realice su primera declaración como para apoyo a aquellos que ya la hayan hecho en años anteriores. El documento pone énfasis en fechas, novedades y deducciones de la campaña que está a punto de comenzar.

Fechas señaladas de la campaña este año. En la guía se marcan las fechas más relevantes que comienzan con el 1 de abril de 2019 como pistoletazo de salida para comenzar a concertar citas previas. Es necesario conocer todas las fechas para evitar posibles sanciones por parte de la Administración.

Préstamos en la Declaración de la Renta 2018. En la guía se listan los préstamos que sí son obligatorios de declarar y los que no son necesarios presentar ante Hacienda, según su tipología, diferenciando entre los préstamos personales y los préstamos hipotecarios.

En la guía, la empresa de préstamos online, lista 10 de las novedades que se presentan este año en la declaración y además concluye con una sección especial para deducciones que se pueden hacer, detallando quiénes y en qué casos pueden hacerlas y cómo.

La guía se puede descargar en la siguiente página en formato PDF: ‘Préstamos en la Declaración de la Renta 2018. Todo lo que debes saber antes de presentar tu Declaración’.

Más información sobre Monedo Now

Monedo Now es una empresa financiera, perteneciente a Kreditech Group, que ofrece préstamos personales exclusivamente a través de Internet, mediante su web www.monedo.es/now

Los préstamos de Monedo Now se devuelven en plazos mensuales y se caracterizan por su alto grado de personalización. La cantidad máxima a solicitar son 5.000€ con múltiples opciones de pago y cuotas ajustables que ofrecen una mayor flexibilidad a cada cliente. Partiendo de la información facilitada por el cliente en el formulario de solicitud, Monedo Now calcula una oferta personalizada. Al trabajar con un algoritmo completamente automatizado, la decisión sobre la concesión del préstamo es inmediata.

A través de las guías y los documentos descargables a través de su web, Monedo Now ofrece recursos a sus usuarios para que puedan hacer un mejor uso de sus finanzas personales y para que aprendan a manejar su economía doméstica de la mejor forma posible.

