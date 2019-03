El Real Madrid abusa del Manresa (91-57) El conjunto de Laso no encontró oposición alguna en un encuentro en el que destacaron Yusta en la anotación (17 puntos y 18 de valoración), Tavares en la defensa y Llull en la dirección. Rafael Merino

domingo, 17 de marzo de 2019, 14:01 h (CET) De regreso al lugar de los hechos de esta última Copa del Rey. Un mes después, el Real Madrid volvía a disputar un encuentro de competición doméstica en su feudo. Ni un solo recuerdo hacia aquellos acontecimientos. No había ni ambiente de partido. Apenas unas cuantas jugadas contadas arrancaron los aplausos o actuaciones redondas como las de Yusta o Llull. Ambos fueron los más ovacionados. Era como entender el choque contra el Manresa como un partido valle, y que así se desarrolló, más cómodo de lo previsto, antes de lo que vendrá el domingo próximo: el Barcelona, con la etapa previa europea contra el Milán.



Antes de esa cita, que llegará cargada de morbo, el Real Madrid solventó su compromiso contra el Manresa (séptimo clasificado) con la máquina a medio gas. No se necesitó de más energía, aunque todo indicaba que se trataría de un duelo más equilibrado. Los equipos de Peñarroya suelen ser muy correosos y molestos para el Real Madrid. Recuerden los cruces con el Andorra de no hace mucho tiempo. El Manresa apenas aguantó en el primer cuarto. Sus facilidades defensivas y su incapacidad para hacer frente a Tavares beneficiaron al Real Madrid. Después de un intercambio de canastas emergió el primer socavón para el Manresa: del 11-11 se pasó a un 29-13 en cuestión de pocos minutos.



La defensa blanca, sin ser agobiante y sólo sustentada en la envergadura de Tavares, sumada a la labor anotadora de Yusta y Llull (8 puntos ambos) y de Causeur (7) y Thompkins (6) propiciaron que el Real Madrid dibujara la primera escapada. Contrariamente a lo visto en otros duelos contra clubes de Peñarroya, el conjunto blanco corrió cómo y cuándo quiso y encontró todo tipo de facilidades anotadoras. Con el pabellón en un ambiente relajado, de domingo soleado en Madrid, los gritos del técnico manresano se escuchaban desde cualquier rincón de las gradas. Eso hizo reaccionar tímidamente a sus pupilos (con Toolson y Lundberg al frente), aunque el Real Madrid siempre marcaba distancias (44-29) hasta que apareció el factor relajación. Los blancos se dejaron ir hacia el descanso y el Manresa se adentró en terrenos desconocidos (ganó el cuarto 17-25): menos de diez puntos de diferencia (46-38).



Un simple espejismo. Nada más volver del descanso, el Real Madrid aceleró: 57-40. De la mano de Tavares y Yusta, que aprovechó a un notable nivel sus minutos, en lo que fue su mejor actuación de blanco, volvieron a situarse con una renta muy suculenta, la cual redondeó Taylor en su primer balón en juego. Su triple acabó con cualquier debate: 20 puntos de diferencia. Sólo el Real Madrid podría echarse a perder. El Manresa ejercía, nuevamente, un efecto Guadiana. Esta vez, ya no reaccionó. El golpe fue mortal. Y se dejó ir. Ni siquiera acertaba en tiros cómodos. El Real Madrid endosó un parcial abultado: 23-6 (69-44). Los diez minutos restantes eran tan innecesarios para los blancos como una tortura para el Manresa. El marcador engordó y engordó hasta superar los 30 puntos (78-46). El Madrid ya no se contuvo (todos sus jugadores anotaron) y cerró el encuentro con un marcador muy abusón: 91-57.

