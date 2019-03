El sexo estresa al 55% de los jóvenes entre 16 y 25 años

El sexo es un motivo de estrés importante para el 55% de los jóvenes españoles entre 16 y 25 años según datos del observatorio Nascia sobre el estrés. Además del uso de las redes sociales, dispositivos móviles y de los exámenes, el sexo se sitúa también como uno de los temas más estresantes para la juventud. Y es que las dudas, dar el último paso, las posibles consecuencias si no se toman las medidas o el temor a no ser la experiencia tan satisfactoria que esperan que sea son algunos de los motivos que generan esa tensión causante del estrés.

El 58% reconoce tener cierto respeto por el momento en el que se pierde la virginidad siendo mayor la tensión que se produce en las chicas, el 60% de ellas, que en los chicos, el 50%. Tal y como indica el informe de Nascia, el nivel de madurez en las jóvenes es mayor ya que meditan más la decisión y eso las genera un mayor conflicto interno siendo sus principales temores los relacionados con la elección de la persona adecuada (23%), el dolor en el momento de la relación (28%) y las posibles consecuencias si no se toman las medidas correctas (20%).

Los jóvenes por su parte también tienen conflictos internos que les llevan al estrés. Les preocupan las consecuencias de que las precauciones que tomen no funcionen (28%), que la experiencia no sea lo satisfactoria que esperan (25%) o que no cumplan las expectativas de su pareja (22%).

Esto último también es un motivo para el estrés en el momento de las relaciones sexuales, tanto para los jóvenes como para los más adultos. El no cumplir las expectativas de la pareja aleja la espontaneidad como uno de los factores más desestresantes del sexo.

Finalmente Nascia revela que cada vez se adelanta un poco más los momentos del estrés relacionado con el sexo puesto que la edad en la que los jóvenes pierden la virginidad se ha adelantado en los últimos años.