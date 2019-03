Regalar en el Día del Padre puede salir hasta un 27% más caro según la tienda online en la que se compre Se acerca el Día del Padre y con él, la necesidad de regalar Redacción Siglo XXI

sábado, 16 de marzo de 2019, 09:31 h (CET) Una afeitadora es un recurso fácil si no se sabe qué regalar en el Día del Padre, siendo uno de los productos más vendidos en esta época. En total se han analizado, a fecha 12 de marzo, una muestra de 71 afeitadoras. Hay que señalar que en el análisis no se han tenido en cuenta los precios de la venta marketplace que puede encontrarse en algunas de las tiendas online analizadas.



Resultado Para cada uno de los productos se ha obtenido el precio más barato encontrado en alguna de las empresas mencionadas anteriormente. Sobre dicho precio más barato, se ha calculado la diferencia porcentual respecto a cada uno de los ecommerce comparados. Amazon encabeza el ránking de las tiendas online con las afeitadoras más baratas, quedando así la diferencia de porcentaje respecto al mejor precio:



Amazon 1,17% PC Componentes 6,73% Carrefour 12,66% Media Markt 13,29% Worten 19,31% El Corte Inglés 19,69% Fnac 22,15%

El análisis confirma que alguien que buscase este regalo “estrella” para el Día del Padre, conseguiría un ahorro de más de 27% según el ecommerce en el que lo comprara.



Por ejemplo, si se buscara un producto como la recortadora Braun BT5090, el usuario podría encontrar ese mismo producto por 79,99€ en la Fnac y por 49,89€ en Amazon. Esto significa que, de adquirirlo en un sitio u otro supondría un ahorro de un 37,63%.









Según explica Antonio Tomás, CEO de Minderest, "al igual que en estudios anteriores, se repite el buen posicionamiento en precios del duplo Amazon & PcComponentes, y por contra la escasa competitividad de El Corte Inglés y Fnac. Comparar precios sigue siendo algo indispensable para el ahorro del consumidor."

