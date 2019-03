El 44% de los padres españoles está cansado de los ‘regalos comodín’

Un año más, llegan los quebraderos de cabeza. Ves cómo se va acercando el 19 de marzo y sigues sin regalo para tu padre. Él se ha desvivido por ti y te lo ha dado todo siempre así que ¿por qué no le demuestras tu amor incondicional con una experiencia que os permita pasar tiempo de calidad juntos y que recuerde durante mucho tiempo? Se ha realizado una encuesta para dar en el clavo con el regalo que más ilusión le hará a tu padre y para que podáis disfrutar de un día padre-hij@ divertido y diferente.De media, los españoles nos gastamos entre 20 y 50 euros en el regalo del día del padre. Pese a eso, este dinero resulta no ser el mejor invertido porque según la encuesta, el 36% de los padres españoles confiesa que el regalo que recibieron por el Día del Padre el año pasado no fue el mejor de sus vidas. Si este año quieres que esto cambie y de verdad quieres hacerle sonreír, deja atrás las corbatas, perfumes y jerséis porque, tal y como desvela la encuesta, el 44% está cansado de estos ‘regalos comodín’.A los padres lo que realmente les hace ilusión son los regalos que impliquen vivir nuevas experiencias, y esto pasa por sorprenderles llevándoles a espectáculos o musicales. Concretamente, el 47% de ellos desea que sus hijos les sorprenda con un regalo experiencial, el 30% prefieren los regalos sorpresa, un 16% es más de regalos sentimentales, y solo al 7% le gustan los regalos materiales.



¿Pero qué tipo de experiencias les gusta más a los padres? De la encuesta se desprende que de los que prefieren unas entradas para espectáculos, el 47% se decanta por obras de teatro y musicales, el 23% prefiere el cine, el 19% siente predilección por los conciertos de música, y el 11% disfruta con los espectáculos deportivos.





A partir de estos resultados, hemos seleccionado una serie de propuestas para acertar este Día del Padre.





Para el que hace suyo el #VamosRafa, Mutua Madrid Open

Si tu padre es del 10% que disfruta con los espectáculos deportivos, el próximo día 3 de mayo en la Caja Mágica de Madrid comienza el Mutua Madrid Open, una de las grandes citas mundiales del circuito de tenis. Un plan perfecto para disfrutar de una tarde primaveral con él y corear el #vamosRafa en vivo y en directo. Tu padre, sin duda, te agradecerá que hayas dejado atrás los regalos materiales de todos los años y hayas pensado en regalarle por fin una experiencia como esta. ¿Puede ser más fácil hacerle sonreír el 19 de marzo?





Para el más Cooltureta, Banksy

El arte urbano de Banksy: Genius or Vandal? es la primera gran exposición en España del artista cuya identidad sigue siendo un misterio. Una gran muestra de la obra de uno de los principales exponentes del Street Art Contemporáneo que no dejará indiferente a nadie. Si tu padre se las da de cooltureta y cuando viaja le encanta visitar museos y contemplar durante horas las grandes obras artísticas que albergan las exposiciones, este el plan perfecto para satisfacer sus deseos y hacer por fin el plan padre-hijo que te lleva pidiendo a gritos ¡Es un must see!



Para el más cómico de la familia, El Jovencito Frankenstein

El jovencito Frankenstein es una terrorífica comedia musical (basada en la famosa película del mismo nombre) que ha conseguido poner en pie al exigente público de Broadway y el West End. Cuenta la divertida historia del joven doctor Frederik Frankenstein, un neurocirujano estadounidense que hereda el castillo de su abuelo en Transilvania y termina visitando el cementerio para crear su propio monstruo. Una comedia con un humor renovado y una espectacular puesta en escena que conquistará a tu padre. *2x1 miércoles y jueves desde 19/03 al 17/04



Para el romántico empedernido, West Side Story

La obra musical West Side Story es, sin duda alguna, uno de los musicales más representativos del teatro universal. Un musical estadounidense basado en la obra de Romeo y Julieta de William Shakespeare que narra una historia de amor en la ciudad de Nueva York a mediados de los años cincuenta. Sin duda alguna, una obra que conmoverá a tu padre con su trama romántica y con canciones míticas como A boy like that, I fell pretty o Something’s coming. *25% dto en las funciones de marzo y abril. Todas salvo sábados.



Para los padres más lectores: El Médico

El musical basado en el best-seller de Noah Gordon, El Médico nos invita a acompañar a Rob J. Cole en un emocionante viaje desde el sombrío Londres del siglo XI al mágico mundo de Persia. Un regalo perfecto para los progenitores amantes de los libros. *25% dto en las funciones del 13 al 19 de marzo.



Para los que adoran el baile: Billy Elliot

Billy Elliot, El musical es uno de los espectáculos más apasionantes del mundo que ya está en Madrid, concretamente en el Nuevo Teatro Alcalá de la capital en exclusiva tras once años en Londres y cuatro en Nueva York. Esta obra promete emocionar contando la historia de un niño que en una ciudad en la que los hombres practican boxeo y trabajan en la mina, lucha por cumplir su sueño de ser bailarín en la Royal Ballet School de Londres. ¿Os lo vais a perder? *25% de descuento comprando 4 entradas o más en las funciones de los viernes noche y domingos a partir del 8 de marzo.



Para los que viven en un continuo dilema: El Test

El día a día nos plantea dilemas. ¿Uno o dos terrones de azúcar? La ducha, ¿antes de dormir o de madrugada? En el ascensor, ¿iniciar una conversación con el vecino o sobrevivir al silencio? Son dilemas asequibles. Sin embargo, por suerte o por desgracia, a veces nos enfrentamos a dilemas que darán la vuelta nuestra existencia para siempre. Esto es lo que les pasa a un matrimonio de clase media con problemas económicos cuando uno de sus mejores amigos les plantea el test de personalidad que ha elaborado su actual compañera, una psicóloga muy exitosa y mediática. La pregunta es la siguiente: ¿qué prefieren, cien mil euros ahora mismo, o un millón de aquí a diez años? Así de simple, así de difícil. 50% dias miercoles y jueves del 19/03 al 17/04, menos el día 18/04.



Para los que disfrutan con los clásicos: Les Luthiers

El grupo Les Luthiers, galardonado con el Premio Princesa de Asturias y en pleno festejo de sus 50 años de carrera, estrena su nuevo espectáculo: "Viejos Hazmerreíres", una antología que incluye algunas de sus obras míticas como "Los Premios Mastropiero", "Todo por que rías", "Por Humor al Arte", "Lutherapia", pero esta vez renovados para formar parte de una absurda transmisión de radio, la recordada y desopilante "Radio Tertulia" presentado por los habituales disparates de Ramírez y Murena, que comentan lo que venga, desde la extradición de un narcotraficante, hasta la fecundación asistida pasando por la terrible telenovela "Alma de Corazón". 20% para las funciones del miércoles y jueves.



Para los más melómanos: Bryan Adams

Con una carrera que abarca más de cuatro décadas de éxitos y una marca exclusiva que define a la perfección su estilo en el rock’n’roll, el icono canadiense, Bryan Adams, anuncia nueva gira para 2019, ‘Shine A Light Tour’. En España, tendremos oportunidad de disfrutar del cantante en directo el 9 de diciembre en el WiZink Center de Madrid, el día 10 en el Bilbao Exhibition Centre, BEC! de Bilbao, y el 11 de diciembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona. El plan perfecto para que tu padre disfrute cantando grandes éxitos de todos los tiempos como ‘(Everything I Do) I Do It For You’.



