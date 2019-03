La calidad de los productos de la cafetería Nuroil como clave para dar seguridad a sus trabajadores Comunicae

viernes, 15 de marzo de 2019, 17:00 h (CET) Lucelly Daza; "Trabajar con productos de calidad es lo que me da más seguridad cuando estoy delante de los clientes" Lucelly, conocida como Lucy, hace 9 años que trabaja en el Grupo Sabater Nuri y se caracteriza por su simpatía, por ser extrovertida y espontánea, algo que encomienda al servicio de cafetería cada mañana.

Ya hace catorce años que vive en Catalunya y ya son nueve los que está asentada al Grupo Sabater Nuri, donde ha trabajado en la caja de las estaciones de servicio, en los supermercados y en la cafetería de la estación Nuroil de Polizur. Desde el hace años es la persona a quien se le delega la formación del nuevo personal que se incorpora a la cafetería, la Luzy, según el responsable de recursos humanos del Grupo, Jorge García, "es muy organizada, una buena comunicadora, le gusta enseñar, trabajar en equipo y al mismo tiempo es muy exigente en los procedimientos internos".

"Estos nueve años han pasado muy rápido, he aprendido muchas cosas y he vivido muy buenos momentos", explica Lucy mientras asegura que se siente muy cómodo en la empresa, que ya desde el primer momento encajó muy bien y ha podido hacer el que más le gusta; trabajar de cara al público.

Actualmente esta colombiana risueña es el alma de la cafetería de la estación Nuroil de Polizur, Cerdanyola. Cada día atiende a cientos de personas que vienen a desayunar y todos ellos los atiende con su sonrisa característica. "Desde el primer momento, una de las cosas que más me gustó de la cafetería de Nuroil fueron los productos. Trabajar con productos de calidad es básico para trabajar a gusto, para estar segura de que atenderás bien a los clientes", y mientras pronuncia estas palabras prepara su bocadillo favorito, le hamburguesa de las mejores terneras, origen de la empresa la Bassola.

"Mira qué carne, qué queso o el lomo que fregiré en un momento, ¡estoy enamorada!",comenta Lucy antes de explicar que cada día sirve muchos desayunos pero que destaca uno por encima de todos; el de la Oferta Caliente, que consiste en un bocadillo de media baguette, una bebida y un café por 5,20 €. "Con este precio y calidad es imposible competir con nuestros desayunos" y prueba de lo que dice es ver la cafetería llena a primera hora de la mañana.

Lucy, que tiene los estudios de administrativa de hostelería y turismo, se ve muchos años al Grupo y recuerda a compañeros de la empresa que se han jubilado, en su caso ella cree que seguirá muchos años trabajando al Grupo Sabater Nuri pero que le gustaría poder seguir formando para ganar más responsabilidad en la empresa.

