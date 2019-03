El MIS extiende la oferta MICE y abre nuevas fronteras Comunicae

viernes, 15 de marzo de 2019, 14:52 h (CET) En esta edición del MIS (Meeting & Incentive Summit), se presentarán nuevos destinos como Italia, Israel, Escocia y Francia (como Destino invitado), además se contará con la participación recurrente de Portugal, Perú y más de 24 ciudades de España. El 2019 bate récord de participación con más de 160 expositores El próximo miércoles 20 de marzo, Grupo eventoplus organiza la 7ª edición del MIS (Meeting & Incentive Summit) en el Wanda Metropolitano, Madrid. Esta conferencia-workshop para profesionales de reuniones e incentivos, reunirá a cerca de 200 organizadores de eventos (DMC’s, agencias de viajes, eventos e incentivos, asociaciones, OPCs, organizadores corporativos, etc.) y más de 160 empresas/proveedores.

Happy meetings

El MIS pretende atraer la felicidad a los meetings como el tema central del evento. Se ha demostrado que es una vía clave para asegurar el éxito de los meetings y eventos, conseguir que los asistentes se sientan empoderados, capaces, motivados y fieles a los mensajes que se transmiten.

Formatos innovadores

Al diseño del evento se incorporarán actividades originales que facilitan la interacción entre los participantes. La sesión de Play & Learn ofrece juegos divertidos para romper el hielo, genera contenido y sirve de guía para que pueda ser aplicado en cualquier otro evento; otros formatos innovadores como los Elevator Pitch de los proveedores y un desfile de destinos para que los participantes conozcan la oferta de una manera original. También habrá zonas amenas para fomentar el networking, zonas de café y juegos de árcade, que añaden un toque de dinámico.

Siguiendo la tendencia de eventos cada vez más personalizados y segmentados, el contenido del programa formativo se ha pensado por tracks especiales para los organizadores de incentivos, de congresos o para los organizadores corporativos. Los participantes vivirán en primera persona sesiones activas como los Hackathons de congresos y de incentivos.

La tecnología

Ferias virtuales 3D, protección de datos y ciberseguridad, la tecnología para maximizar el engagement y el evento online como sustitución o complemento del físico… son temas que se tratarán en el MIS de la mano de los expertos.

Conocimiento colaborativo

Las principales asociaciones del sector como AEVEA, EMA, MPI y PCMA, traerán sesiones colaborativas de branding y estrategias, entre las que destacan ¿Cómo traer eventos internacionales a España?, el Strategic Meeting Management y el Brand purpose and experience. Una inmersión en los temas emergentes para los profesionales MICE.

La RSC se incorpora en el MIS

Involucrarse en acciones de Responsabilidad Social produce alegría y satisfacción, por eso, como otro aspecto para fomentar la felicidad, se ha invitado a varias ONGs a participar en el evento. La presencia de Grupo Amás, Fundación Roncalli, FIEB y Abrazo Animal se basa en 3 premisas de la RSC: integración social, protección de la naturaleza y protección de los animales. Los asistentes podrán aprender de ellos, conocer más sobre su labor y descubrir cómo lo hacen.

Abrazo Animal además traerá a varios de sus protagonistas al evento para realizar un divertido desfile; los participantes podrán conocerles, jugar con ellos y enterarse de todo el proceso de adopción.

Acerca de Grupo eventoplus

Desde el año 2000, Grupo eventoplus informa y conecta a los profesionales, empujando el desarrollo del mercado de eventos, reuniones e incentivos en España. Siempre muy cerca de los profesionales, les ofrece plataformas y soluciones: el primer portal de eventos en España (eventoplus.com); la revista de referencia (eventos Magazine); los Premios que dan reconocimiento a los mejores eventos (Premios eventoplus); ferias y conferencias innovadoras MIS (Meeting and Incentive Summit), el Showroom evento Days; y la comunidad de profesionales (Club eventoplus). Además Grupo eventoplus es el editor de ibtm world Show Daily, medio de la mayor feria del mercado Europeo, así como el FITUR Daily, la gran feria de turismo española.

