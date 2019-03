Bemycoach.org: la nueva plataforma que ayuda a conectar a las personas para lograr la superación personal Comunicae

viernes, 15 de marzo de 2019, 14:16 h (CET) Se lanza la nueva plataforma de coaching en español para poner en contacto a coaches profesionales con gente que busca mejorar en cualquier de las áreas de rendimiento personal En las últimas dos décadas ha cobrado importante relevancia, a nivel mundial, la figura del coach. Se trata de una persona que, a través de sus capacidades desarrolladas tras años de aprendizaje, se convierte en mentor de aquellas personas que están buscando desarrollarse en un área particular. El coaching, la herramienta desarrollada por estos mentores, se vuelve imprescindible a la hora de querer superarse en el ámbito laboral, deportivo y personal ya que es justamente una herramienta que ayuda a quien la utiliza a superar los propios límites.

Muchos habrán oído hablar de coaches como Tony Robbins, Jay Abrahams, Lucinda Bassett y de más. Oradores de primer nivel que han ideado diferentes técnicas de coaching y cuyas enseñanzas han servido tanto a deportistas profesionales y empresarios de alto nivel, como a personas comunes que han mejorado su calidad de vida a través de la superación personal. El coaching trabaja sobre todo sobre la mente, y cómo la correcta utilización de la misma, aplicada a cada ámbito puntual, puede llevar a una persona a obtener resultados extraordinarios.

bemycoach es una plataforma en español que busca conectar a coaches especializados en diferentes áreas con aquellas personas que están en la búsqueda constante de la superación personal en alguna de dichas áreas. Existen diferentes maneras de trabajar con un mentor o un coach: se puede realizar una tarea tanto en el área deportiva, ideal para aquellos que quieren superarse en su rendimiento tanto físico como mental, como en la laboral o empresarial en donde se tratará de que el coach ayude tanto al trabajador a mejorar su desempeño, como al empresario a desarrollar sus capacidades para ser más eficiente en su liderazgo. Pueden utilizarse diferentes herramientas del coaching, tanto desde el lado del esfuerzo y desarrollo personal como del trabajo de Programación Neuro Lingüística en donde se “ataca” el lenguaje del día a día y la forma en la que una persona comunica de manera que la persona pueda expresarse de la forma más adecuada posible y mejorarse, desde el lenguaje, de adentro hacia afuera.

Cabe aclarar que el coach no es un terapeuta, es más bien una persona que facilita la comprensión sobre cómo ir desde el punto el presente a un punto en el que el alumno logre esa superación que lo hace desempeñarse mejor en la cotidianeidad de las áreas trabajadas.

En un importante diario de Chicago, hace ya casi dos décadas atrás y cuando el coaching comenzaba a ganarse su espacio, se acuñó una frase muy famosa sobre el coaching: “¿quiénes son, exactamente, aquellos que buscan un coach? [...] Las personas ganadoras que desean aún más (cosas) de la vida”.

Muchos son los ejecutivos que creen que el coaching es una herramienta esencial para que las personas alcancen su máximo potencial y es muy frecuente que las grandes empresas tengan programas de coaching para sus empleados.

A través de bemycoach.org los coaches podrán poner a disposición todo su conocimiento para impactar positivamente en la vida de aquellas personas que decidieran inscribirse en sus programas a través de la página. Asimismo, aquellas personas que están queriendo desarrollar su potencial en las áreas que se ofrecen en la página podrán encontrar el mentor más adecuado a sus necesidades. Bemycoach.org se propone unir personas en pos de la mejora sensible de la calidad de vida porque de eso se trata el trabajo que realiza un mentor junto con su alumno; buscar ese plus que desde dentro produzca cambios tangibles afuera en la realidad cotidiana.

El coaching es sin duda una herramienta muy útil para quienes buscan el éxito y finalmente también en España se ha creado una plataforma en la cual se facilita conectar entre usuarios y coaches para alcanzar resultados extraordinarios en la vida de cada uno. Bemycoach.org espera ser el nexo entre todos aquellos que quieren mejorar su propio rendimiento y aquellos que saben cómo ayudar en dicha tarea.

Más información: https://www.bemycoach.org

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Una mirada a la nueva estrategia de licencias petroleras de Angola (2019 – 2025) La calidad de los productos de la cafetería Nuroil como clave para dar seguridad a sus trabajadores Gama Clásica reivindica el papel de la mujer en el mundo del vehículo Ocio Hoteles presenta su portal de escapadas INN Solutions incrementa un 22% su facturación y consolida su negocio