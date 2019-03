Toni Garrn, imagen de la nueva colección de trajes de baño sostenibles allSisters Responsible Swimwear Comunicae

viernes, 15 de marzo de 2019, 14:01 h (CET) allSisters presenta "Sustainable Geometry", una nueva colección creada para adaptarse a las necesidades de la mujer moderna, activa y amante de la moda en coherencia con el medio ambiente. Reúne los atributos de estilo femenino de la mujer del siglo XXI allSisters presenta Sustainable Geometry, una nueva colección creada para adaptarse a las necesidades de la mujer moderna, activa y amante de la moda en coherencia con el medio ambiente. Reúne los atributos de estilo femenino de la mujer del siglo XXI.

Las imágenes de la nueva campaña primavera/verano 2019 de allSisters han sido captadas por el objetivo de An Le en Malibu Beach, Los Ángeles. Protagonizada por la top model internacional, actriz y activista Toni Garrn.

Musa e icono de la moda, la modelo inspira a la firma por sus valores, su labor social y empoderamiento de las mujeres a través de su Fundación en África.

La nueva colección “Sustainable Geometry”, creada para adaptarse a las necesidades de la mujer moderna, activa y amante de la moda que vive en coherencia con el medio ambiente. Reúne los atributos de estilo femenino de la mujer del siglo XXI.

allSisters presenta sus piezas nuevamente en blanco y negro. Reafirmando el ADN de la marca con su estilo minimalista, patrones cuidados que ensalzan la figura femenina y diseños contemporáneos inspirados en la tradición del sport chic.

Una colección versátil realizada a partir de materiales reciclados que consolida el compromiso de la firma barcelonesa con la moda sostenible.

Sobre allSisters

allSisters es una marca de bañadores y bikinis con ADN 100% sostenible, producción local (Barcelona) y estética mediterránea, diseñados para la mujer amante de la moda y responsable con el medioambiente. allSisters es compromiso y belleza, y conduce a una cultura nueva, donde moda, deporte y diseño se unen para el cambio hacia la moda responsable con el medio ambiente.

Marca de trajes de baño responsable para mujeres modernas, femeninas, deportistas y con conciencia ecológica.

allSisters se lanzó en junio de 2015. La marca ha sido recibida con gran entusiasmo nacional e internacional. Todas sus piezas son en blanco y negro, o una combinación de estos dos colores

Algunas de las modelos y actrices más hermosas del mundo ya han lucido trajes de baño de allSisters en sesiones de fotos para cabeceras internacionales como; portada de VOGUE en este último mes de abril de 2018, la modelo Bar Rafaeli en portada de Marie Claire Latinoamérica. Las actrices Mónica Bellucci y Elisabeth Banks como portada para la revista americana Flaunt. La tenista Serena Williams como portada de la revista SELF MAGAZINE SPORTS ILLUSTRATED, la kitesurfista española Gisela Pulido como portada de El País Semanal, las modelos Charlotte McKinney en la revista GQ British y Cindy Kimberly en Harper’s Bazaar España. Entre otras publicaciones en Women’s Health, Glamour Spain, Cosmopolitan, etc. entre otras de las revistas más reconocidas a nivel nacional e internacional.

allSisters tiene vocación internacional, es la primera marca de lujo de baño española eco-friendly. La expectación sobre allSisters comienza a crecer, de lo local a lo internacional. La marca cuenta con una e-commerce shop.allSisters.com además de diferentes puntos de venta en España, Suiza, Alemania, NY y Australia.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Una mirada a la nueva estrategia de licencias petroleras de Angola (2019 – 2025) La calidad de los productos de la cafetería Nuroil como clave para dar seguridad a sus trabajadores Gama Clásica reivindica el papel de la mujer en el mundo del vehículo Ocio Hoteles presenta su portal de escapadas INN Solutions incrementa un 22% su facturación y consolida su negocio