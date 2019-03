Los beneficios del algodón orgánico en las prendas infantiles según Mapanda

Cuidar de la piel de los bebes es una de las mayores preocupaciones de los padres, y para Mapanda no podía ser menos "La piel de los bebés es hasta cinco veces más fina y delicada que la de los adultos, la fibra natural de las prendas de algodón orgánico evita posibles afecciones en la piel como el prurito, las prendas de algodón orgánico ayudan a regular la temperatura corporal, las prendas de algodón no ecológico hacen que los tejidos sean más susceptibles a posibles roturas y desgarros y además con las prendas de algodón orgánico no solo se cuida y se protege la piel de los niños, sino que también se cuida del medio ambiente", afirman.

Cuidar de la piel de los bebes es una de las mayores preocupaciones de los padres, y para Mapanda no podía ser menos. Pero, ¿qué hace al algodón orgánico tan especial? La suavidad y transpirabilidad son algunas de sus ventajas, pero sobre todo, este tipo de tejidos no se fabrican con productos químicos o tóxicos por lo que evitan diversas afecciones en la piel de los más pequeños.

Menos picores e irritaciones

La piel de los bebés es hasta cinco veces más fina y delicada que la de los adultos, por lo que no hay duda que se debe elegir el tejido más adecuado para ellos. La fibra natural, propia de los tejidos hechos con algodón orgánico, no se fabrica con ningún tipo de agente químico por lo que evita posibles afecciones en la piel como el prurito, reduciendo así la posibilidad de picores e irritaciones en la piel de los más pequeños.

'Sí a la buena transpiración'

Este tipo de tejidos, al carecer de productos tóxicos, permiten una mejor transpiración del niño, ya que ayuda a regular la temperatura corporal. En invierno protege del frío, y en épocas con temperaturas más cálidas mantiene un microclima interno más fresco, evitando la sudoración excesiva y, con ello, los posibles y temidos enfriamientos. Por tanto es perfecto para todas las estaciones del año.

Suavidad y comodidad garantizada

El algodón orgánico no está tratado con ningún producto, por lo que las prendas fabricadas con este tipo de material son mucho más suaves al tacto y flexibles. La comodidad del niño estará más que garantizada, para jugar en el parque, ir al colegio o salir a dar un paseo.

Durabilidad y calidad

"Sin duda, una inversión a largo plazo", afirman. Los productos químicos que se usan en el algodón no orgánico y, por tanto, en las prendas no ecológicas hacen que los tejidos sean más susceptibles de roturas y desgarros. Sin embargo, la flexibilidad y calidad de las prendas de algodón natural son mucho mejores y duran mucho más en el tiempo.

También cuidan el medio ambiente

Se dice que con una prenda de algodón orgánica no solo se cuida a un hijo sino que también se protege el medio ambiente, ¿Sigue habiendo dudas? Aquí la explicación. Para el cultivo de algodón no orgánico se usan agentes contaminantes como pesticidas e insecticidas, de hecho, para fabricar una camiseta con este tipo de algodón se usan más de 200 gramos de pesticidas. Sin embargo, para el cultivo del algodón orgánico no se usa ningún tipo de tóxico, e incluso se reutiliza el 90% del agua de su fabricación, por lo que su huella hídrica es mínima.