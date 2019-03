MediaStartups se internacionaliza: el 26 de marzo llega a Lima y el 4 de abril se celebra en Bogotá Comunicae

viernes, 15 de marzo de 2019, 12:24 h (CET) El mayor encuentro de periodistas y emprendedores del mundo, MediaStartups, se expande a Latinoamérica. El 26 de marzo desde las 4:30pm hasta las 10:30pm en el Centro de Innovación de la Universidad Católica Pontificia del Perú en Lima y el 4 de abril en la Cámara de Comercio Hispanocolombiana en Bogotá (Colombia) de 11 de la mañana a 7 de la tarde. En ambos encuentros participarán representantes de los medios de comunicación más importantes de cada país junto con inversores y emprendedores de primer orden MediaStartups, el mayor encuentro del mundo de emprendedores y periodistas del mundo, se internacionaliza en Latinoamérica. El próximo martes 26 de marzo en el Centro de Innovación de la Universidad Pontificia Católica del Perú y el jueves 4 de abril en la Cámara de Comercio Hispanocolombiana de Bogotá, periodistas, emprendedores e inversores se encontrarán en las dos primeras ediciones que MediaStartups celebra fuera de España.

Este evento contará con la presencia asegurada de más de 30 medios de comunicación, con periodistas representantes de los medios de mayor importancia tanto de Lima como de Bogotá, con más de una veintena de emprendedores de las principales startups de cada país, con los influencers más famosos, con numerosos inversores y con los representantes de las corporaciones e instituciones que mayor apoyo ofrecen a la innovación y al emprendimiento.

Este encuentro se presenta en ambas ciudades con tres mesas redondas, una referente al ecosistema innovador nacional, que tendrá como protagonistas a los máximos representantes de organizaciones e instituciones que apoyan el ecosistema. Otro panel será de inversores y su presencia en los medios, y cerrará este espacio en ambas localizaciones la ya tradicional mesa redonda del encuentro ‘Periodistas Vs Emprendedores’. MediaStartups Lima se completará con tres talleres referentes para potenciar la posibilidad de darse a conocer por parte de los emprendedores, inauguración institucional y cierre con networking y ágape.

“Desde hace tiempo teníamos pensado expandir este encuentro tan innovador en el mundo de la comunicación fuera de España y ahora podemos decir orgullosos que lo hemos logrado. Es un honor para nosotros que sean Lima y Bogotá las capitales en las que se internacionaliza MediaStartups”, ha afirmado Chema Nieto, fundador del mayor encuentro de statups y medios de comunicación quien ha insistido en la necesidad a nivel mundial de la expansión “del matrimonio perfecto que configuran periodistas y emprendedores: los primeros necesitan historias que contar, los segundos necesitan darse a conocer”.

MediaStartups Lima y Bogotá cuenta con el respaldo de entidades de ámbito internacional como Siteground, UDIMA, CEF, entidades nacionales de Perú como Everis Perú, Backus, Inzone, y empresas españolas como We Are Knitters o Eurocoinpay.

Además el evento tiene el respaldo como media partner globales de Emprendedores, Impulsa Visión de RTVE, Entrepeneur, Investing.com, Todostartups y Top Emprendedores.

Adquirir entrada aquí.

