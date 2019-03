Grupo Agrotecnología, Patrocinador PLATA del X International Symposium Artichoke 2019

Orihuela acogerá durante los días 12 y 15 de marzo de 2019 el X International Symposium on Artichoke, Cardoon and their Wild Relatives, organizado por la Universidad Miguel Hernández y por la Sociedad Internacional de Ciencias Hortícolas (ISHS) Grupo Agrotecnología, empresa líder en el sector de bioestimulantes, biopesticidas, biofertilizantes y pionera en la estrategia de Residuo 0 es Patrocinador Plata del X International Symposium on Artichoke, Cardoon and their Wild Relatives. Organizado por la Universidad Miguel Hernández y la International Society for Horticultural Science y coorganizado por las Asociaciones Alcachofa de España y Alcachofa Vega Baja. Tras trece años, este simposio vuelve a tener una sede española. Orihuela acogerá del 12 al 15 de marzo de 2019 esta X edición en la que se analizarán los últimos avances en el cultivo, manejo y nuevos desarrollos en productos de la alcachofa.

Este simposio internacional, de carácter trienal, es un espacio de encuentro y difusión de conocimientos, experiencias y oportunidades que congregará a los principales científicos, investigadores, académicos, técnicos y expertos del panorama internacional y nacional involucrados en el campo de la alcachofa, el cardo y sus parientes silvestres. Asimismo, durante el mismo se desarrollarán visitas técnicas en las que los asistentes podrán conocer de primera mano el cultivo y el trabajo que realizan las industrias de procesamiento.

La conferencia inaugural correrá a cargo del profesor Giovanni Mauromicale de la Universidad de Catania, el mayor especialista y autor más prolífico sobre el cultivo de la alcachofa, quién hablará del interés de la alcachofa y del cardo, tanto para el consumo en fresco como para la industria alimentaria. Un interesante e intenso programa, de tres jornadas, donde expertos internacionales hablarán de técnicas de riego y nutrientes, producción y biodiversidad, manejo de recursos genéticos, poscosecha, procesamiento y calidad del producto final; los especialistas nacionales, por su parte, abordarán en sus ponencias cuestiones referidas a genética, multiplicación y producción de semillas, manejo de plagas, importancia para la salud de los bioactivos y los recientes desarrollos en el manejo de cultivos y suelos.

Para Grupo Agrotecnología “es una satisfacción ser Patrocinador Plata de este simposio internacional, cuya X edición se celebra en nuestra querida ciudad. Orihuela, una vez más, es cita ineludible en la agricultura internacional, en esta ocasión, gracias a la alcachofa. Este congreso permitirá visibilizar la importancia del cultivo de la alcachofa y, además, nos brinda la oportunidad de dar a conocer al mundo nuestra rica comarca agraria de la Vega Baja del Segura”. Esta comarca ha sabido mitigar y adaptarse a los efectos del cambio global climático con soluciones innovadoras de control y gestión del agua, de desarrollo y mejora en la eficiencia energética en pro de una agricultura sostenible integral y transversal contemplada en la Agenda 2030, con objetivos de desarrollo sostenible activos y comprometidos con el medio ambiente y la biodiversidad; retos y desafíos que coinciden con la base, compromiso y filosofía empresarial del Grupo.

Agrotecnología: Grupo Agrotecnología es una empresa española de dedicada a la investigación, desarrollo, fabricación y comercialización de productos para la protección y nutrición de cultivos agrícolas respetuosos con el medioambiente. Grupo Agrotecnología, tiene su sede central en España, desde donde atiende a los mercados de Europa y África. Además, cuenta con cuatro empresas filiales: Grupo Agrotecnología México, para dar cobertura a Centroamérica y Norteamérica; Grupo Agrotecnología Sur, ubicado en Chile para atender a toda Sudamérica, Grupo Agrotecnología del Perú, para abordar la agricultura peruana y Grupo Agrotecnología Brasil para dar respuesta a ese inmenso país.