Icolandia instala un parque infantil en la estación de esquí de Chatel (Francia)

Es una tendencia creciente en las estaciones de esquí para atraer la estancia de más familias Icolandia, fabricante de parques infantiles de interior, ha realizado una nueva instalación en Francia, en la estación de esquí de Chatel, situada entre los Alpes franceses y suizos. La firma ha llevado hasta allí un parque infantil indoor destinado al ocio de las familias, pensado como un lugar complementario para que los más pequeños se diviertan cuando no quieran o no puedan pisar la nieve.

Las estaciones de esquí son un lugar idóneo para la instalación de parques infantiles de interior, ya que son espacios de ocio donde abundan las familias. Este parque nace con el objetivo de ofrecerles más y mejores servicios con una nueva área destinada a los más pequeños que no esquíen o que ya lo hayan hecho y quieran otro tipo de diversión añadida. Para Pedro Ibarra, gerente de Icolandia, el proyecto marca tendencia. “Las estaciones se están diversificando para atraer a un público cada vez más amplio y recibimos bastantes consultas de estaciones que se interesan por nuestros parques. Es una tendencia que se ya se está extendiendo en Europa.”

La instalación de Chatel comprende 400 m2 de juegos para niños y niñas de hasta 12 años en un local perfectamente climatizado donde destaca la aventura, la diversión y sobre todo la seguridad. Piscinas de bolas, una serpiente-tobogán, trampolines, redes de escalada o una pequeña pista de trineo son algunos de los elementos que se incluyen. El parque está concebido como un espacio abierto donde los niños juegan mientras sus padres se toman un refresco o aperitivo al lado viéndoles en todo momento. El espacio de restauración para los adultos cuenta con acceso a wifi, material de lectura y juegos para hacer la estancia más amena. El área cuenta con un servicio de cuidadores que garantizan la seguridad en todo momento. También ofrecen servicios especiales de cumpleaños y guardería para niños de 4 a 12 años previa reserva.

Hay muchas situaciones que hacen necesario un lugar de estas características en una estación de esquí; familias en las que los niños no esquían o solo lo hace un miembro, niños que se cansan de esquiar y prefieren estar a cubierto… si no disponen de soluciones muchas de estas familias optan por otras alternativas al esquí. Con el nuevo parque infantil indoor se les ofrece una actividad atractiva y la comodidad de estar a cubierto mientras los niños y niñas se divierten. Esto se convierte en una ventaja competitiva frente a estaciones que no cuentan con este servicio. Y además se complementa la oferta para que todo tipo de público tenga su espacio.

Icolandia fabrica e instala parques infantiles de interior en todo el mundo adaptándose a espacios y características singulares y siempre bajo exigentes parámetros de seguridad. Apuesta por la inclusión de sus parques infantiles en nuevos espacios donde el ocio es un complemento al servicio principal del negocio como hoteles, campings, restaurantes y estaciones de esquí entre otros.

Fuente: Servicios Periodísticos