XXXMADRID renueva el look de su web y se afianza como referente en ropa interior masculina

viernes, 15 de marzo de 2019, 07:32 h (CET) La marca, que lleva más de 26 años como principal referente del sector en el barrio de Chueca, en Madrid, recién inaugura la tercera versión de su web con el objetivo de afianzarse aún más dentro de este exclusivo mercado "Parece que fue ayer cuando en 1992 abrimos la primera tienda abiertamente gay en el barrio de Chueca. Estaba decorada como una piscina, y simbolizaba nuestro deseo de ofrecer una solución cercana y accesible a una audiencia que buscaba un producto exclusivo. Hace ya 27 años de eso, y 13 desde que abrimos nuestra tienda online. Desde entonces, no hemos parado de crecer", comenta Ricardo Murias, fundador de la empresa.

A lo largo de su historia, XXXMADRID ha colaborado con todo tipo de medios de reconocido prestigio en el sector. Desde revistas como ‘Shangay’ o ‘Qué me dices’ hasta programas de televisión como ‘Alaska y Mario’, ‘Intercambio consentido’, ‘Desfiles con José Luis Moreno’ o ‘Mi cámara y yo’.

"También hemos colaborado con el vestuario de series de televisión como ‘Aquí no hay quien viva’ o ‘Al salir de clase’. Somos una referencia para estilistas y creativos que buscan algo diferente, habida cuenta de que nos especializamos en un producto de altísima calidad y muy exclusivo que no es fácil de encontrar", mantiene Ricardo.

XXXMADRID renueva constantemente su catálogo de ropa interior masculina, factor que mantiene sus clientes muy activos y en constante búsqueda de lo más nuevo. En algunos casos, según comenta Ricardo, "incluso los propios clientes nos ayudan a descubrir las últimas tendencias y novedades".

Y es que el catálogo de la marca no deja a nadie indiferente. Desde ropa interior masculina, hasta bañadores para hombre, ropa deportiva e incluso calzoncillos con relleno, XXXMADRID ha sabido identificar perfectamente las necesidades de su público, que busca un producto muy selecto, exclusivo y de gran calidad.

"Estamos totalmente en contra de los productos y prendas de baja calidad, que en algunos casos son incluso falsificaciones. De hecho, garantizamos que todos y cada uno de nuestros productos son originales, y que han sido fabricados por las marcas y proveedores de mayor prestigio en el sector", afirma Ricardo.

Tras el éxito de sus dos tiendas en Chueca, XXXMADRID renueva su web con el objetivo de ofrecer a sus clientes una experiencia de usuario más sencilla, intuitiva y fluida mientras adquieren sus productos desde cualquier lugar, en cualquier momento. Un paso hacia delante que demuestra el compromiso de la marca con su público, y que representa un antes y un después para el colectivo homosexual no sólo en Madrid, sino en toda España.

