Negralejo acerca el golf a Madrid Comunicae

viernes, 15 de marzo de 2019, 06:00 h (CET) Sin importar el nivel que se tenga, en la escuela de golf Negralejo se podrá aprender a jugar al golf en campos cortos y sin hándicap cerca de Madrid. Los tiempos cambian y con ellos la sociedad. El golf ahora es un deporte apto para cualquier persona y asequible a todo bolsillo. Hoy más que nunca el golf es una actividad, lúdica y deportiva que está al alcance de toda persona con ganas de practicarlo y aprender Muchos creen todavía que el golf es un deporte elitista y si bien puede haber clubs de golf un tanto más inaccesibles, ese no es el caso de Club Negralejo Golf. Acceder a su club es sencillo, y disfrutar de sus ventajas está al alcance del gran público, sea veterano o novel en su desempeño.

El golf, por su naturaleza y origen tranquilo, permite que personas de mediana edad puedan iniciarse y perfeccionar su técnica sin impedimento, algo que con otros deportes de fuerza o resistencia no es posible.

En la sociedad actual crear lazos sociales es algo cada vez más complejo, la práctica del golf acerca a las personas; entre golpe y golpe se forjan amistades.

En el campo de golf Negralejo no solamente se trabaja la parte técnica y teórica de este deporte, sino también su parte social; por ello han creado una escuela de golf apta para todos independientemente de su nivel. Existen múltiples tarifas y niveles para que tanto niños como adultos se sumerjan en este apasionante mundo y se deje de lado la idea del golf como un deporte elitista.

En Negralejo Golf hay sitio para todos sin importar su nivel o su técnica. Son muchos los usuarios que vienen por primera vez sin haber dado un golpe y que ahora participan en alguno de los muchos torneos que disponen en sus instalaciones.

Sus excelentes cursos de formación son los responsables: de iniciación para novatos y cursos avanzados para jugadores experimentados; con profesores que respiran golf desde que se levantan hasta que se acuestan. Su pasión.

Negralejo sitúa el golf al alcance de todos con un asequible abanico de tarifas para el desarrollo y aprendizaje activo de este deporte. Una experiencia amena y divertida que puedes encontrar cerca de Madrid, al lado de San Fernando de Henares.

Negralejo Golf cuenta con un amplio campo con 70 puestos de tiro, 2 zonas de aproach y 2 putting green. Con unas instalaciones perfectamente equipadas y un entorno de ensueño para pasar la mañana, la tarde e incluso el día entero jugando al golf.

A fin de cuentas, no hay que olvidar que aquello que diferencia al ser humano del resto de especies animales es fundamentalmente el factor social, el de relacionarnos en comunidad como algo imprescindible para el desarrollo personal. Así pues, descubre lo que el golf puede aportar a la vida y a la salud.

Disfrutar de nuevas experiencias y encontrar nuevas amistades en golfnegralejo.com.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Con la llegada de la primavera tiendas.com recomienda valorar el estado de las piscinas Cómo salvar bosques con nulo impacto ambiental Eliminar las plagas que poco a poco se van haciendo un hueco en los bosques de España constituye todo un reto a día de hoy Gran Bacchus de Oro para Osborne Neteris humaniza la consultoría y por ello entra en el Ranking Best Workplaces España 2019 Jornadas Especiales de ANGECO: El Compliance en las empresas de recobro