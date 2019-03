Neteris humaniza la consultoría y por ello entra en el Ranking Best Workplaces España 2019 Comunicae

jueves, 14 de marzo de 2019, 16:45 h (CET) Great Place to Work otorga a Neteris este reconocimiento por las acciones llevadas a cabo en 2018, para crear una saludable cultura corporativa. Siendo la única consultora tecnológica en el ranking Best Workplaces España 2019, dentro del rango de compañías de 50 a 500 empleados La consultora Great Place to Work ha calificado el entorno corporativo de 328 empresas de alto nivel, categorizándolas en 3 bloques según el número de empleados. Y en el grupo que engloba las compañías de entre 50 y 500 empleados, Neteris ha obtenido la máxima calificación para entrar a formar parte del prestigioso ranking Best Workplaces 2019 en España, en la no desdeñable posición 22.

La firme apuesta de Neteris por humanizar la consultoría ha resultado clave para alcanzar esta distinción, en la que se ha destacado los altos niveles de compromiso con el desarrollo profesional de los trabajadores, la innovación, la agilidad organizacional de la entidad, y la satisfacción del cliente.

En 2018 se alzó con la certificación Great Place to Work 2018, tras lo cual ha ascendido de nivel hasta lograr esta distinción debido, entre otros aspectos, a su “cultura corporativa saludable” o como ellos mismos dicen, “otra manera de hacer consultoría”.

Esta certificación se obtiene de una encuesta a sus empleados, en la que se obtuvo una calificación más alta que la calificación de corte, y la recopilación de acciones emprendidas por la empresa para garantizar el buen ambiente laboral.

Los esfuerzos por el cuidado del empleado han sido claves para ser BWP 2019

Siempre buscando lograr los objetivos corporativos, se ha visto recompensado el esfuerzo de la compañía por crear un excelente ambiente laboral, primando la calidad de vida, la conciliación y la cultura solidaria, manteniéndose a su vez como consultora de servicios de transformación digital de referencia en su sector.

El Socio Director de Neteris, Juan Manuel Grajera, se ha mostrado muy satisfecho con este reconocimiento, destacando la importancia de ser la única consultora tecnológica de su tamaño en este ránking: “nuestro equipo, es, junto con nuestros clientes, el principal activo de la compañía, por eso en Neteris trabajamos día a día en una cultura corporativa que garantice su cuidado y evolución”.

Acerca de Neteris

Neteris es una compañía altamente experimentada en proyectos de implementación de soluciones de gestión empresarial y transformación digital, dedicando todos sus recursos a conseguir que las organizaciones entiendan su impacto e identifiquen aquellos procesos de negocio afectados, para emprender las transformaciones necesarias que les permitan competir en el nuevo escenario digital.

Con oficinas en Madrid, Málaga, Barcelona y A Coruña, en las que se reparten sus más de 80 consultores especializados, cerró 2018 con una facturación de más de 6M€, de los que más del 40% viene de proyectos internacionales, y cuenta con una dilatada experiencia en grandes cuentas y la confianza de más de 150 clientes alrededor del mundo.

Este año celebra su décimo aniversario reforzando la calidad de sus servicios y ampliando enormemente su portfolio de soluciones Cloud en SaaS, PaaS e IaaS, habiendo obtenido ya certificaciones completas en alguna de estas áreas y siendo pionera en llevar “live” a importantes referencias, lo que confirma a Neteris como una excelente alternativa para sus proyectos de adopción Cloud.

