The Cocktail tendrá su propia Cátedra dentro de la oferta educativa de IED Madrid

jueves, 14 de marzo de 2019, 16:28 h (CET) ​Gracias a la firma de estos acuerdos, IED Madrid contará de forma inmediata con la cátedra The Cocktail, vinculándose así con una de las empresas más punteras en los ámbitos del diseño y la ejecución de proyectos de transformación digital. Los objetivos de la Cátedra: el fomento de la docencia, la formación y la investigación Dario Assante, director de IED Madrid, José Fran García, responsable del IED Innovation Lab (iil), y Javier Maseda (responsable del Digital Lab de IED) han firmado hoy, junto con Alberto Knapp (presidente de The Cocktail) y Keko Ponte (socio The Cocktail), el convenio de colaboración para la creación de la Cátedra The Cocktail - iil.

A través de esta Cátedra se crea un programa de colaboración entre ambas instituciones, que se basará en la transferencia y generación de conocimiento en beneficio de los alumnos, a través de programas de formación, investigación, talleres y conferencias a lo largo del curso lectivo, así como la vinculación formal del centro educativo con esta empresa puntera en el ámbito del diseño aplicado a la tecnología y el análisis de datos, con el claro objetivo de impulsar la experimentación de formatos y temáticas, y la innovación y renovación de la educación ofrecida por el centro en estos ámbitos. Además, gracias al acuerdo, varios alumnos tendrán la posibilidad cada año de entrar a formar parte de la plantilla de la reconocida empresa.

El lema de IED, institución educativa dedicada a la enseñanza del diseño y management, es, desde hace más de 50 años, 'Aprender haciendo'. Así, IED cree firmemente que, gracias a la inmersión del alumno en la realidad de las nuevas profesiones, poniendo en práctica los conocimientos y testando a través de experiencias reales las ideas, se pueden aprender y desarrollar las competencias creativas y estratégicas del buen profesional. Por ello, subrayan la importancia de contar con un profesorado que es a la vez profesional en activo, y tiene un contacto constante con la realidad de la industria. La creación de las cátedras en colaboración estrecha con importantes empresas del sector es un paso más hacia este objetivo, pues permiten al alumno obtener conocimiento directo de las generadoras de negocio y empleo.

La firma de este acuerdo con The Cocktail, no solo es la formalización de una estrecha y fructífera colaboración que IED Madrid mantiene desde hace años, teniendo a algunos integrantes de la plantilla de la empresa como docentes en varios másteres ofertados por el centro. También es un paso más para facilitar al alumnado ese aprender haciendo, en este caso en el mundo del desarrollo de proyectos de transformación digital, el desarrollo de estrategias y el análisis de datos.

Alberto Knapp, director y fundador de The Cocktail, ha declarado que la formación continua para los alumnos es el centro de este acuerdo, y, junto a Keko Ponte, su socio, antiguo alumno de IED y actual director del máster de Branding en IED Madrid, coinciden en señalar que "este acuerdo es un broche a una colaboración de años con el centro. The Cocktail está formando parte de la formación profesionalizante que está en el ADN de IED".

El IED Innovation Lab (iil) es un laboratorio de innovación con vocación genuina por experimentar, y es por ello por lo que José Fran García, director del iil, celebra el acuerdo, subrayando que "The Cocktail será acogido en el ecosistema perfecto para el desarrollo de este acuerdo". Según Javier Maseda, director del Digital Lab de IED, "el área tecnología y diseño está creciendo en el IED Madrid y por ello The Cocktail es la empresa perfecta para cerrar una alianza en la que ya se están generar nuevas soluciones e investigaciones en estas dos disciplinas".

Dario Assante, director de IED Madrid, culmina:"Este acuerdo entre IED Madrid y The Cocktail es sin duda un caso de éxito en el que se puede comprobar como la colaboración entre formación y profesión genera resultados de excelencia: para la empresa, que ha descubierto nuevas ideas y talentos, y para la escuela, que ha ofrecido a sus alumnos un acercamiento al mundo real y una interesante perspectiva profesional en una empresa líder mundial en la estrategia y construcción de marca".

Con la Cátedra The Cocktail se abre una puerta a los alumnos de IED Madrid para aprender en profundidad sobre el diseño en su sentido más amplio, el uso de análisis de datos para mejorar procesos, y sus aplicaciones tecnológicas infinitas: todos ellos valores imprescindibles que sustentan y definen cualquier creación, sea de producto o de servicios que el usuario demande.

