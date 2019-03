Unimat México abraza el ecologismo con su gama de alfombras y tapetes EcoGuard Comunicae

jueves, 14 de marzo de 2019, 16:32 h (CET) Fabricadas con tereftalato de polietileno reciclable, las novedosas alfombras y tapetes EcoGuard sorprenden por sus cualidades antiderrapantes, un mantenimiento fácil y su diseño atractivo. Parece lógico que esta superficie eco friendly de Unimat México sea una de las más exitosas del mercado El ecologismo viene ‘pisando fuerte’ en el sector de las superficies y tapetes. El éxito cosechado por las superficies EcoGuard, comercializadas por Unimat México, es el mejor ejemplo. Y es que, más allá de sus cualidades ‘eco’, esta gama de producto destaca por su calidad y prestaciones superiores.

Cada año se vierten a los mares y océanos hasta 9 millones de toneladas de residuos y desechos plásticos. Haciendo este dato más visual, equivale a tres veces el peso de Empire State Building. Empresas como Unimat México, con más de 20 años de experiencia en la fabricación y distribución de tapetes, han dado un paso adelante en la lucha contra la contaminación ambiental, adaptando sus procesos de producción para que sean más sostenibles.

¿Uno de sus productos estrella en este sentido? Las alfombras y tapetes EcoGuard de Unimat México, un ejemplo a seguir para sus competidores, al combinar las más altas prestaciones del sector con un impacto mínimo en el medio ambiente.

Y es que tal como comenta Masaru Ceja Barba, las superficies EcoGuard están fabricadas con plásticos PET (tereftalato de polietileno), un material que puede reciclarse y convertirse en PET reciclado (RPet), prolongando así su vida útil sin necesidad de contribuir a la contaminación de mares y océanos.

Pero además, las alfombras y tapetes EcoGuard cuentan con el Certificado LEED (leadership in energy and environmental design). Este sello de calidad, promovido por el US Green Building Council, garantiza su contribución a la mejora del impacto medioambiental del sector de la construcción.

Desde una perspectiva técnica, Unimat México ha impreso su sello particular de calidad en las superficies EcoGuard. Es por ello que disponen de un respaldo de caucho resistente al desgaste, un acabado biselado para prevenir tropiezos y accidentes y un diseño vanguardista, pensado para entradas, pasillos y recibidores.

Alfombras y tapetes EcoGuard, una superficie eco-friendly con múltiples beneficios

Una de las grandes fortalezas de los productos EcoGuard es su mantenimiento. Son fáciles de limpiar. Es posible utilizar equipos como aspiradores para agilizar las labores de mantenimiento, lo que repercute positivamente en la imagen comercial del negocio.

Las alfombras y tapetes EcoGuard, además, disponen de óptimas cualidades: son antiderrapantes, toleran la humedad y el impacto de la luz solar. Su reverso ha sido fabricado con neumáticos reciclados de alta adherencia, lo que además de incrementar su flexibilidad, garantiza que no se muevan de su lugar, un problema muy molesto en otros productos similares.

Por otra parte, eco friendly no equivale a antiestético, como se demuestra con las superficies EcoGuard. Disponibles en cinco colores, estos tapetes gozan de un diseño atractivo y elegante, con una gran presencia en pasillos, entradas y recibidores.

De esta forma, Unimat México abraza el ecologismo como sólo puede hacerlo una empresa de su prestigio y reputación.

Acerca de Unimat Traffic

Unimat Traffic es una empresa propiedad de Unimat México, S.A. de C.V., especializada en la fabricación y distribución de tapetes y otros productos de hule y PVC. Más de 20 años de trayectoria avalan la calidad, eficacia y fiabilidad de su cartera de productos, cuya expansión va en aumento con sucursales en México y EE.UU.

