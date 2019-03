Viajes Indonesia en tus manos recibe un Wedding Award Comunicae

jueves, 14 de marzo de 2019, 16:20 h (CET) Viajes Indonesia en tus manos recibe un Wedding Award 2019 en la categoría Luna de Miel, el premio más importante del sector nupcial. 43.000 empresas de Bodas.net han optado, un año más, al galardón Wedding Awards que las reconoce como los mejores profesionales del sector nupcial. Las parejas que contrataron los servicios para su boda en 2018 son las que han hecho, con sus opiniones, que Indonesia en tus manos sea una de las empresas que se han alzado con el prestigioso premio El listado completo de premiados para las diferentes categorías puede consultarse en bodas.net/wedding-awards.

Indonesia en tus manos de Madrid ha recibido un Wedding Awards 2019, el galardón más prestigioso de las bodas, para la categoría Luna de Miel. Desde hace seis años, Bodas.net otorga estos premios a la excelencia en el servicio ofrecido por las empresas del sector nupcial de nuestro país, pero son las parejas las que lo hacen posible gracias a sus opiniones tras haber disfrutado de los servicios de los profesionales en sus bodas. Este premio se ha convertido en un referente en el sector y un sello de garantía para las parejas que organizan su boda a la hora de elegir proveedores para su gran día.

Como cada año, el líder global en el ámbito nupcial, Bodas.net, que cuenta con más de 5 millones de opiniones de parejas en todo el mundo, ha dado a conocer el nombre de los profesionales y las empresas que este año se han alzado con un Wedding Award. Este galardón, que solo los mejores proveedores del sector pueden enorgullecerse de tener, se otorga basándose exclusivamente en las opiniones y valoraciones de las parejas que contrataron sus servicios para organizar su gran día en 2018.

El galardón premia al 5% de las empresas que han obtenido el mayor número de opiniones y las mejores calificaciones de cada categoría entre más de 43.000 empresas, teniendo también en consideración su continuidad y la calidad del servicio que ofrecen.

“Los Wedding Awards no son unos premios más, son el reconocimiento al trabajo bien hecho y al servicio prestado a las parejas en un día en el que nada puede fallar”, comenta Nina Pérez, CEO de Bodas.net. “Cada pareja contrata para su boda una media de diez proveedores y confían en ellos todos los detalles del gran día. Estamos hablando de un momento irrepetible y de un cliente muy exigente, por ello, nos parece justo que sea basado en sus opiniones como se otorguen estos premios, que además son clave para ayudar a las futuras parejas a decidir sobre sus proveedores.”

Los premios Wedding Awards cuentan con las siguientes 18 categorías: Banquete, Catering, Fotografía y vídeo, Música, Coche de bodas, Transporte de invitados, Invitaciones, Detalles de boda, Flores y decoración, Animación, Tarta nupcial, Organización, Belleza y asesoramiento, Joyería, Viaje de novios, Traje de novia y complementos, Traje de novio y complementos y Otros servicios.

Wedding Planner, S.L., operadora de Bodas.net y parte del grupo WeddingWire, se creó para ayudar a los novios a organizar el día más feliz de sus vidas. Con su presencia internacional ha creado la comunidad nupcial y el mercado virtual de bodas en Internet más grande a nivel mundial. Dispone de una base de datos detallada con más de 500.000 profesionales del sector de las bodas y ofrece a las parejas herramientas para preparar su lista de invitados, gestionar su presupuesto, encontrar a sus proveedores, etc. El grupo WeddingWire opera en 15 países a través de diferentes dominios como son Bodas.net, WeddingWire.com, Matrimonio.com, Mariages.net, Casamentos.pt, Bodas.com.mx, Casamentos.com.br, Matrimonio.com.co, Matrimonios.cl, Casamientos.com.ar, Matrimonio.com.pe, Weddingwire.co.uk, Casamiento.com.uy, Weddingwire.ca y Weddingwire.in.

