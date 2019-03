AleaSoft: El precio del mercado MIBEL sigue estando entre los más altos de Europa Comunicae

jueves, 14 de marzo de 2019, 15:53 h (CET) El precio del mercado de electricidad ibérico MIBEL de España y Portugal sigue estando esta semana entre los más altos de Europa, según el análisis realizado por AleaSoft. Los días 11 y 12 de marzo el precio promedio del mercado MIBEL ha sido el más alto de los principales mercados europeos de electricidad El precio del mercado de electricidad ibérico MIBEL sigue estando entre los más altos de Europa. El precio promedio diario ha sido el más alto de los principales mercados eléctricos europeos los días 11 de marzo, con 51,89 €/MWh para España y Portugal, y 12 de marzo, con 52,04 €/MWh para España y 52,06 €/MWh para Portugal. En los primeros cuatro días de esta semana del 11 de marzo el precio promedio del mercado de España ha subido un 11% y el de Portugal un 8,7%, si se comparan con el precio promedio de los días correspondientes de la semana pasada. En los tres primeros días de esta semana, la producción eólica ibérica ha bajado un 40%, lo que ha favorecido el aumento de los precios, según el análisis de AleaSoft.

Mercados eléctricos europeos

En el resto de Europa, hay otros mercados donde el precio ha subido en los primeros cuatro días de esta semana, como el EPEX SPOT Alemania, con un aumento del 16% y el EPEX SPOT Francia, con un aumento del 3,2%. En lo que se lleva de semana, en ambos países la producción eólica se está manteniendo en niveles relativamente similares a los de la semana pasada. Aún con este aumento, el precio del mercado alemán ha sido el menor de Europa entre el 11 y el 14 de marzo, con 31,46 €/MWh de promedio.

Esta semana los mercados de electricidad europeos se han separado en tres grupos según el precio. El grupo de los mercados con precios más altos, alrededor de los 50 €/MWh, en el que se incluyen el mercado ibérico MIBEL, el mercado británico N2EX y el mercado italiano IPEX, que en los últimos dos días se ha separado y ha rozado los 60 €/MWh. Un segundo grupo, con precios alrededor de los 40 €/MWh, en el que se incluyen los mercados Nord Pool de los países nórdicos y el EPEX SPOT de los Países Bajos y Bélgica. Y un último grupo de los mercados con precios más bajos, alrededor de los 30 €/MWh, donde se incluyen los mercados de Alemania y Francia de EPEX SPOT.

Brent, combustibles y CO2

El precio del petróleo Brent en el mercado de futuros ICE para el mes de mayo de 2019 ha estado esta semana por encima de los 66 $/bbl y con tendencia al alza, cerrando ayer 13 de marzo en 67,55 $/bbl, el precio de liquidación más alto de este año para este producto hasta el momento. Este incremento se produjo después de que el último reporte semanal de la EIA (U.S. Energy Information Administration) indicara un descenso de las existencias de crudo en Estados Unidos, además de que continúan los recortes de producción de la OPEP y el clima de inestabilidad política en Venezuela.

Por su parte, los futuros de gas TTF para abril de este año en el mercado ICE han continuado esta semana la tendencia a la baja que vienen experimentando desde finales de septiembre del 2019 y ayer 13 de marzo bajaron de los 16 €/MWh, hasta los 15,73 €/MWh, algo que no sucedía desde principios de septiembre de 2017.

Los futuros del carbón API 2 en el mercado ICE para el mes próximo empezaron esta semana alrededor de los 71 $/t, y en la sesión de ayer 13 de marzo bajaron hasta los 70,60 $/t, un valor que no se alcanzaba desde inicios de agosto de 2017.

Los futuros de derechos de emisiones de CO2 en el mercado EEX para el contrato de referencia de diciembre de 2019 han estado esta semana alrededor del valor de equilibrio de 22 €/t que plantea AleaSoft. En la sesión de ayer 13 de marzo cerraron en 22,29 €/t.

Futuros de electricidad

Los futuros de electricidad de España para abril de 2019 subieron este lunes 11 de marzo después de que la Ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunciara que no se prorrogará la suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica que se había aprobado el pasado octubre y que tenía una duración de seis meses, hasta marzo de este año. En el mercado OMIP el aumento fue de un 1,9% respecto a la sesión del viernes 8 de marzo, y en el mercado EEX de un 0,7%. El resto de la semana han estado por encima de los 49 €/MWh cerrando ayer miércoles 13 de marzo en 49,50 €/MWh tanto en el mercado OMIP como en el mercado EEX. Los precios de los futuros de Portugal en el mercado OMIP para el próximo mes también han subido esta semana arrastrados por el aumento de los futuros de España, y ayer 13 de marzo cerraron en 49,20 €/MWh.

En cambio, los futuros de Francia y Alemania para abril de este año en el mercado EEX han continuado esta semana la tendencia a la baja que vienen experimentando desde que comenzó marzo y en la sesión de ayer, 13 de marzo, marcaron un precio de liquidación mínimo desde que se negocia el producto, de 39,27 €/MWh y 37,89 €/MWh respectivamente.

España peninsular, producción eólica y fotovoltaica

Esta semana del 11 de marzo continúa la disminución de la demanda eléctrica de España peninsular en correspondencia con el período del año en el que se está, aunque la temperatura ha sido ligeramente más baja. La demanda eléctrica de los tres primeros días de esta semana ha bajado un 1,5% respecto a los tres primeros días de la semana pasada.

En cuanto a la producción eólica en España, en lo que va de semana, del 11 al 13 de marzo, se ha producido un descenso del 38% respecto a los tres primeros días de la semana pasada. Las previsiones de AleaSoft indican que la próxima semana del 18 de marzo habrá una ligera recuperación de la producción con esta tecnología aunque sin alcanzar los niveles de la semana pasada del 4 de marzo.

La producción solar en España, que incluye la fotovoltaica y la termosolar, ha subido en los tres primeros días de esta semana del 11 de marzo un 188% respecto a los tres primeros días de la semana anterior. Para la semana próxima las previsiones de AleaSoft indican que podría haber un ligero retroceso respecto a los valores de esta semana.

Esta semana la producción hidroeléctrica ha estado en una franja entre los 70 y 95 GWh diarios y todas las centrales nucleares continúan en marcha.

Las reservas hidroeléctricas vuelven a subir esta semana del 11 de marzo en 316 GWh después de la caída de la semana pasada, según los datos publicados en el Boletín hidrológico del Ministerio para la Transición Ecológica. Actualmente las reservas son de 11 352 GWh, lo que significa el 49% de la capacidad total.

Para más información, se puede consultar el siguiente enlace: https://aleasoft.com/es/precio-mercado-mibel-mas-altos-europa/

