Primus Hondo, lo último de Rioja en La Algodonera Market Lab

jueves, 14 de marzo de 2019, 15:16 h (CET) Salvat & Peciña Wines participará en el evento que se celebrará en Cotton House Hotel con su primer vino D.O de elaboración artesanal La compañía Salvat & Peciña Wines acercará su arte de hacer vino a la nueva edición de La Algodonera Market Lab, que se celebrará el próximo 16 y 17 de marzo en la selecta terraza del Cotton House Hotel de Barcelona. Lo hará con Primus Hondo, su primer producto vinícola artesanal D.O Rioja, un vino de edición limitada (4324 botellas) y de gran versatilidad, pensado para acompañar desde los primeros platos hasta los postres.

Viñedos de más de 40 años a 500 metros de altura en San Vicente de Sonsierra (Rioja Alta) dan origen a este vino con matices especiales, de retrogusto muy agradable, redondo y sedoso en boca. Esto se consigue gracias a su proceso de elaboración artesano, con pisado de uva y recogida selectiva a mano, 16 meses en barricas de segundo uso (2-3 años), 2 trasiegas por decantación (4 y 9 meses) y su reposo en botella de 6-8 meses.

Salvat & Peciña Wines está formada por el enólogo Pedro Peciña y el empresario Santiago Salvat, quienes elaboran sus vinos de forma tradicional cuidando todo el proceso, para garantizar así la mejor calidad de la uva y obtener unos resultados óptimos de forma sostenible.

La Algodonera Market Lab es un evento festivo a medio camino entre mercadillo y exposición, que reúne a firmas del mundo del textil, del diseño y los sabores. Además, cuenta con acompañamiento musical, animación y la propuesta gastronómica de la chef Eva de Gil del restaurante Batuar de Cotton House Hotel.

