Cosas de Boda: Por qué crece la demanda de celebraciones nupciales en restaurantes

jueves, 14 de marzo de 2019, 15:08 h (CET) El ahorro de costes o la facilidad para reservar con poca antelación están detrás de la creciente demanda de restaurantes para eventos nupciales. La tienda online Cosas de Boda está aprovechando este ‘filón’ gracias a su listado de hoteles y restaurantes especializados en acoger estas celebraciones Cada vez son más los novios que deciden darse el ‘sí, quiero’ en restaurantes. El sector hostelero, por su parte, ha abierto la puerta a esta tendencia, motivo por el que cada vez más establecimientos disponen de espacios reservados a eventos nupciales en Barcelona, Valencia y otros municipios.

Según datos del Instituto Nacional de la Estadística, el número de bodas en España superó los 173 mil en 2017. Aunque estas cifras se encuentran lejos del récord cosechado en 1976 (260 mil uniones), el sector nupcial sigue reconociendo en nuestro país uno de sus mejores escenarios. Y cada vez son más los wedding planners que escogen restaurantes para organizar las nupcias de sus clientes.

Para los profesionales de Cosas de Boda, tienda online especializada en invitaciones y regalos de bodas, son muchos los factores que están detrás de la creciente demanda de celebraciones nupciales en restaurantes. En primer lugar, permiten ahorrar esfuerzos y costes en decoradores y otros profesionales, pues los restaurantes ya cuentan con una decoración, mobiliario y acondicionamiento definidos.

Además, celebrar las nupcias en un restaurante es una forma excelente de ahorrarse los costes asociados al alquiler del local. Al presupuestar determinadas bodas, estos gastos encarecen enormemente el precio final de una boda. Pero si la celebración se realiza en un restaurante, únicamente se paga una señal inicial por la reserva (equivalente al 30-50% del precio total) y el resto al finalizar la boda, el banquete y otros actos ―No obstante, la política de cobros varía drásticamente de un establecimiento a otro.

Por otra parte, la compra de los alimentos y la contratación de chefs y asistentes tampoco es necesaria al celebrar una boda en un restaurante. Pero los motivos económicos no son los únicos para pasar las nupcias en restaurantes. En opinión del equipo de Cosas de Boda, es más fácil reservar con poca antelación en estos establecimientos.

Aunque es posible tramitar la reserva con varios meses de antelación, no existe una demanda masiva de bodas en restaurantes. Esto significa que algunas reservas pueden tramitarse con sólo unas semanas de anticipación.

Por último, las fincas, villas y otros espacios reservados a la celebración de nupcias tienen costes elevados para una boda reducida o con un presupuesto limitado. En determinados casos, los restaurantes se adaptan mejor a las necesidades de este tipo de uniones matrimoniales. Incluso es posible disfrutar de una mayor privacidad si la lista de invitados es reducida, lo que sucede en la mayoría de las ocasiones.

Cosas de Boda y el éxito de su sección dedicada a los restaurantes para bodas

Los restaurantes son un espacio idóneo para acoger celebraciones nupciales, motivo por el que han experimentado un boom en su popularidad. La tienda Cosas de Boda le ha dado el ‘sí, quiero’ a esta tendencia, al estrenar una sección dedicada a los mejores restaurantes para ceremonias nupciales del territorio español.

"Aquí encontrarás una selección de los mejores restaurantes para bodas y eventos de tu ciudad". Esta es la propuesta que precede a la amplia selección de restaurantes y hoteles seleccionada por Cosas de Boda, un ecommerce barcelonés que siempre está a la vanguardia de este sector, lo que le valió en 2018 el galardón Wedding Awards de 2018 de Bodas.net.

Son muchos los restaurantes para bodas recogidos en esta sección: desde el restaurante Can Colomer, el Dolce Sitges o L´Estibador Arrosseria, hasta la Casa Quiquet, la Masía Xamandreu o el restaurante Grupo El Alto de Valencia, entre otros establecimientos repartidos por la geografía española.

Cada una de las fichas de estos restaurantes se acompaña de información y datos de interés para los novios o el wedding planner contratado, como la dirección de internet, los teléfonos, el correo de contacto o la dirección postal. Asimismo, incluye una galería de imágenes de alta calidad y una descripción del establecimiento.

Acerca de Cosas de Boda

Cosas de Boda es una tienda online con sede en Barcelona, especializada en invitaciones, regalos y accesorios para bodas, bautizos y comuniones. Esta exitosa plataforma nace en 2007 con el firme propósito de acercar al gran público una amplia oferta de productos nupciales, que responden a las más altas cotas de calidad, excelencia e innovación.

