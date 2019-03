Dr. Martí Massó, catedrático Neurología: "La música puede inducir cambios permanentes en nuestro cerebro" Comunicae

jueves, 14 de marzo de 2019, 14:40 h (CET) El Dr. José Félix Martí Massó, catedrático de Neurología y profesor emérito, ha protagonizado en San Sebastián la conferencia "La música en la prevención del envejecimiento", organizada por el Colegio Oficial de Enfermería de Gipuzkoa (COEGI) El catedrático de Neurología y profesor emérito, Dr. José Félix Martí Massó, impartió ayer en San Sebastián la conferencia “La música en la prevención del envejecimiento”, organizada por el COEGI y dirigida a las enfermeras guipuzcoanas con motivo de la reciente celebración del patrón de la profesión, San Juan de Dios.

El catedrático arrancó su intervención recordando que la edad biológica no es igual que la cronológica. “No es lo mismo el carnet de identidad que la edad de las arterias, porque las personas envejecen de manera diferente. El desafío para los mayores es aceptar y adaptarse a los cambios, es decir: resilencia”, dijo.

Con respecto a la música y su papel en el envejecimiento, Martí Massó recordó que se generan cambios cerebrales inducidos por la música que pueden ser muy beneficiosos en el envejecimiento cerebral. “Escuchar música o tocar un instrumento puede inducir cambios permanentes en nuestro cerebro, llegando incluso a modificar nuestra plasticidad cerebral. Se ha comprobado que niños que se inician en la música antes de los 7 años mejoran sus capacidades de entendimiento, lectura, matemática, etc.”.

Por ello, animó a los asistentes a iniciarse en actividades como tocar un instrumento, cantar o bailar, sin importar la edad. “Las desventajas de comenzar a tocar un instrumento con más de 65 años es que tienes menos memoria, dificultad para algunas posturas o movimientos complejos y necesitas tener una elevada dosis de humildad, porque los inicios son complejos. Pero las ventajas son muchas: ganas en motivación, entiendes mejor la música y eres más consciente de tus limitaciones”, subrayó.

Otras actividades para prevenir el envejecimiento cerebral recomendadas por el Dr. José Félix Martí Massó son cantar en un coro o iniciarse en el baile. “Son actividades sociales que además suponen un ejercicio para la memoria, agradables, euforizantes. No podemos olvidar que el ser humano es un ser social y hay estudios que confirman que mujeres que participan en actividades en grupo o religiosas, viven más; porque sentirse querido y valorado por los demás es muy importante”, dijo.

El catedrático explicó que la música “nos gusta porque nos produce placer y nos entretiene, genera emociones positivas (activa dopamina), libera tensiones y tiene incluso la capacidad de inducir escalofríos” y recordó que se ha utilizado en el tratamiento de enfermedades como el estrés, la ansiedad, demencia, o el daño cerebral adquirido, entre otras.

Tras la conferencia de José Félix Martí Massó tuvo lugar la actuación musical del quinteto de viento “Klementin Quintet”.

