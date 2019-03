​Dos mochilas y muchos destinos baratos en Europa y Asia Carlos y Cristina decidieron abandonar sus trabajos y comenzar la travesía por el mundo para darle rienda suelta a su espíritu de aventura Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

jueves, 14 de marzo de 2019, 17:56 h (CET) En la ajetreada vida moderna de las megalópolis con trabajos y vidas estresantes, muchas personas se refugian en sus sueños, anhelos e ilusiones como simples quimeras que sirven para huir imaginariamente de esa cotidianidad monótona. A pesar del encanto glamouroso de la ciudad, muchos renuncian a la rutina para emprender la odisea de su vida, dejando atrás todo cuanto les impida ejercer la libertad de hacer un viaje sin fecha de retorno conocido.

Cambiar el estilo de vida de cada quien no es algo sencillo, independientemente de los factores familiares y económicos involucrados, la decisión de renunciar al presente para enrumbarse en el incierto futuro es asunto de muy pocos valientes. Por lo general, las personas optan por permanecer en su zona confort, desechando decisiones que no garanticen resultados probables, jugamos a lo seguro, nos gusta escoger lo conocido sin asumir los riesgos que nos desestabilicen la vida presente.



La elección de Carlos y Cristina fue todo lo contrario, ellos decidieron abandonar sus trabajos y comenzar la travesía por el mundo para darle rienda suelta a su espíritu de aventura y ansias de conocer las maravillas de Europa y Asia. Hoy, estos jóvenes emprendedores son muestra de las inmensas posibilidades de viajar gastando poco, conociendo mucho y disfrutando las bellezas de otras culturas.



Además de cumplir su sueño de viajar por el mundo, Carlos y Cristina nos dejan información de sus propias vivencias en las ciudades y países visitados a través de dos mochilas en ruta, un Blog de Viajes para todos aquellos valientes aventureros que quieren viajar barato largas distancias.



Sin lugar a dudas, podemos afirmar que el principal obstáculo de hacer turismo, para cualquiera que lo intente, es el alto coste que representa en nuestros ajustados presupuestos pagar las elevadas tarifas de aviones y hoteles, además de comida. La información de estos dos mochileros es práctica y se convierte en guía ideal para preparar el viaje a los destinos de nuestra elección en Europa y Asia, turismo al alcance de todos con la información adecuada.



Estos últimos años, el turismo como actividad recreativa ha dejado al lado sus formalismos de viajes solo mediante paquetes inaccesibles para la mayoría de jóvenes y trabajadores de ingresos medios, dando paso a iniciativas que privilegian las tarifas reducidas y adaptadas a los diferentes tipos de personas. Lo esencial en este turismo barato es llegar a destinos tradicionales, así como también a lugares pocos conocidos o frecuentados, siguiendo simples tips de viaje para conseguir a buenos precios vuelos, alojamiento, visado, entradas a museos, seguros, acceso permanente a Internet, modalidades de transporte, y demás consejos que nos ayudarán a recorrer el mundo con poco dinero.



Durante meses, con más de 45 países visitados Carlos y Cristina ponen a la disposición de los mochileros información y recursos prácticos para preparar nuestro viaje a países como Albania, Croacia, Kosovo, Macedonia, entre otros, poco conocidos pero con interesantes propuestas histórico-culturales, gastronómicas y gente afable. Por supuesto que los destinos más populares como Alemania, Italia, Turquía, Reino Unido y Holanda también están incluidos en esta bitácora virtual para conseguir viajes buenos, bonitos y muy baratos.

El continente asiático con sus diferentes naciones, paisajes exóticos, cultura enigmática y variada gastronomía es un imán que nos invita a visitarlo, gracias a los consejos de Carlos y Cristina podemos hacerlo con nuestra mochila a cuestas. La vivencias y experiencia reflejadas en el Blog de Viajes es la herramienta perfecta para planificar la travesía que tanto deseamos realizar a países como India, Vietnam, Laos, Camboya, Singapur, además de otros destinos.



Existen decisiones trascendentales muy gratas y que se salen de lo conocido comúnmente, personas que no aceptan la imposición de una vida delineada por los estándares sociales ni mucho menos la competitividad laboral. Esos seres decididos toman su mochila con lo estrictamente necesario, el pasaporte y el poco dinero reunido y salen de viaje a recorrer las maravillas del mundo dejando todo atrás, ese es el caso paradigmático de Carlos y Cristina. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Cómo erradicar los estereotipos sexistas en los adolescentes ​La coeducación es la alternativa para eliminar la desigualdad de género Los ingresos de las mujeres destinado al pago de la hipoteca es mayor que el de los hombres El precio y los gastos de compraventa son las principales dificultades que se encuentran las españolas al buscar un nuevo inmueble Cinco micromachismos que debemos evitar en la educación de los más pequeños Este tipo de actitudes suelen adoptarse durante la infancia y podemos evitarlas de forma sencilla durante la educación de las niñas y los niños Sergi Arola y Mario Sandoval apoyan la primera ‘michelin’ de los pintxos en Vitoria La guía BEST & Pintxos ofrece una exclusiva selección de tapas y pintxos en el País Vasco y Navarra Los cinco aspectos a tener en cuenta del juego popular blackjack Lo fundamental para disfrutar de este pasatiempo es conocer el funcionamiento de la mesa y las reglas