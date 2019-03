iKasa sigue apostando por la explotación patrimonial, lanzando Voreia, edificio en el centro de Madrid Comunicae

jueves, 14 de marzo de 2019, 12:04 h (CET) iKasa lanza al mercado en primavera el Edificio Voreia, proyecto de 59 apartamentos en régimen de alquiler, situado en la calle Cuesta de San Vicente nº10, muy próximo a la Plaza de España, la Gran Vía y el Palacio Real iKasa, que el próximo 2020 cumplirá 50 años de actividad en diversos sectores del negocio inmobiliario, continúa apostando por la estrategia marcada desde su dirección ejecutiva a principios de 2015, patrimonializando gran parte de sus beneficios en otras áreas de la empresa, como la de la promoción inmobiliaria, con proyectos sostenibles y eficientes, singulares y diversificados en sus diferentes líneas de negocio (Patrimonio, Promoción, Turismo, Interiorismo, Construcción etc.)

La compañía, sigue asentando su inversión en patrimonio residencial y Voreia se une a LagosPark como uno de los patrimoniales en activo en la Comunidad de Madrid. Próximamente, se unirán otros tres complejos más en la zona noroeste de Madrid: Adamanto, La Estación y Alevro, todos ellos en Las Rozas de Madrid.

El edificio, del año 1994, ha sufrido un reacondicionamiento importante para adaptarse a las necesidades del cliente.

iKasa siempre ha apostado por dotar a sus productos en renta (ya sea en patrimonial o en turismo) por una configuración y unas prestaciones que hicieran sentir al inquilino “como en casa”. Por tanto, el ajuste que los apartamentos han llevado a cabo en este sentido ha sido mucho más sencillo.

Voreia es un residencial de 59 apartamentos, con las siguientes tipologías: estudios, apartamentos de 1 y 2 dormitorios, dúplex y áticos.

Cada uno de ellos poseen su propio carácter y estilo, pudiendo elegir la opción que incorpora mobiliario, siempre con una decoración contemporánea.

Además, el edificio dispone de plazas de garaje, un jardín interior, vistas impresionantes al Palacio Real y a los Jardines de Sabatini, y se encuentra a escasos metros de la Estación de Príncipe Pío, antigua Estación del Norte, de ahí Voreia, norte en griego.

El entorno es uno de los grandes atractivos de Voreia. En esta zona se puede encontrar las mejores tiendas, cines, teatros, colegios e institutos (tanto públicos como privados) y una gran oferta de ocio, gastronomía y restauración. Además, también se hallan puntos de gran interés turístico como el Palacio Real, Templo de Debod, Teleférico, etc a escasos metros de tu casa.

Desde la página web www.alquilercentromadrid.com, iKasa da la posibilidad a todos los interesados en arrendar estos apartamentos, en inscribirse en una lista de espera y recibir información en exclusiva sobre el proceso de reserva.

Está previsto también, una Jornada de Puertas Abiertas para todos los interesados a mediados de abril de 2019, en la cual se les enseñará en primicia todos los apartamentos y se dará la posibilidad de ejecutar las primeras reservas.

