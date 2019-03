Los headsets gaming de la española FR-Tec ofrecen calidad de audio profesional a precios accesibles Comunicae

jueves, 14 de marzo de 2019, 10:48 h (CET) Todos sus auriculares son compatibles con las principales plataformas de juego gracias al sistema plug and play. La marca de origen nacional ofrece accesorios de diseño cuidado con una gran calidad-precio. Su buque insignia, AIZEN, optimiza prestaciones y aumenta la versatilidad gracias a su micrófono extraíble La firma española FR-Tec, que tiene como objetivo ofrecer productos profesionales con una gran calidad-precio, presenta su línea de headsets gaming con un diseño cuidado y con precios que se adaptan al bolsillo de todos los jugadores. La gama de auriculares cuenta con cuatro modelos diferentes: AIZEN, GENBU, EBISU e INARI, elaborados con las últimas tecnologías y materiales cómodos y duraderos para ofrecer una excelente calidad de sonido en largas sesiones de juego.

Todos los auriculares FR-Tec cuentan con cable trenzado anti enredos de 1,2 metros para asegurar la mayor durabilidad, altavoces estéreo de 50 mm que garantizan un sonido fidedigno y potente y salida mini jack 3,5mm con adaptador a doble mini jack (audio y micro). Todas la gama es compatible con las principales plataformas de juego, tanto móvil como PC y consolas incluyendo Nintendo Switch, gracias al sistema plug and play. Estos headsets están especialmente pensados para jugadores exigentes que buscan la mayor calidad-precio del mercado actual, así como para creadores de contenido que quieran mejorar su rendimiento y busquen un diseño cuidado en sus periféricos.

AIZEN: El modelo estrella de FR-Tec cuenta con un micrófono unidireccional flexible con filtro de espuma para cancelar ruidos indeseados, es extraíble para que el headset pueda también ser usado solo como auriculares para escuchar música o consumir contenido multimedia. Su estructura está construida en aluminio para ofrecer la mayor ligereza posible sin sacrificar durabilidad y resistencia y en plástico de calidad superior suavizado, ambos materiales otorgan al dispositivo un acabado premium. Los botones de control de volumen y silencio están integrados en el cable. Su diadema ha sido fabricada con tejido transpirable y relleno acolchado para aportar mayor confort. Su precio de venta recomendado es de 39,99 €.

GENBU: La diadema de este headset es elástica, por lo que se adapta perfectamente a la forma superior de la cabeza. Al igual que en el modelo anterior, su construcción es de aluminio y su micrófono flexible cuenta con un filtro de viento de espuma. También se encuentran los controles de volumen y silencio convenientemente situados en el cable. Tienen un precio de venta recomendado es de 29,99 €.

EBISU: En este caso el control de volumen y botón de silenciado de micrófono están situados en el propio headset. El modelo EBISU incorpora iluminación LED tanto en los auriculares como en el micrófono para aquellos jugadores a los que les importe especialmente la apariencia y diseño de sus periféricos. Este modelo incluye además un cable de extensión USB. Su precio de venta recomendado es de 19,99 €.

INARI: Su micrófono unidireccional es completamente abatible y su diadema ha sido fabricada con tejido transpirable y suave en la parte inferior y eco piel en la superior. Su estructura está fabricada con plástico de calidad superior para asegurar una gran durabilidad. El control de volumen y botón de silencio se encuentran integrados en el cable. Este es el modelo de entrada a la gama de auriculares gaming de la marca. El precio de venta recomendado de estos auriculares es de 14,99 €.

Perfectos tanto para juego en solitario, como online, son una solución dos en uno al alcance de todos los público; optimizando prestaciones en su rango de precios.

La empresa española dedicada a la fabricación de periféricos y accesorios de gaming, distribuye a través de Blade sus productos a nivel nacional y europeo en países como Portugal, Italia, Holanda y Bélgica.

Las imágenes de los headsets pueden ser encontradas aquí.

