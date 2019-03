Sibari Republic enseña a descifrar las etiquetas de los cosméticos

Un envase llamativo, un olor y una textura agradables,etc. son razones que llevan a adquirir un cosmético. La UE estableció en 1998 que los productos cosméticos deben llevar un etiquetado indicando sus componentes. Saber descifrar la etiqueta de un cosmético es algo vital. Sibari Republic, la firma de cosmecéutica unisex basada en los mejores principios activos para el rostro, ofrece las claves sobre las etiquetas de los cosméticos Lista de ingredientes INCI (Obligatoria). La Nomenclatura Internacional para Ingredientes Cosméticos es la lista de ingredientes regulados que componen cada producto y que se muestra en la etiqueta de cada uno de ellos. En dicha lista, los ingredientes se enumeran en orden descendente. En primer lugar aparecen los que se presentan en mayor concentración, hasta llegar a las concentraciones del 1%. Las inferiores se mencionan al final y no tienen por qué estar en orden, aunque en Sibari Republic siempre los mencionan en orden decreciente. Así uno puede hacerse una idea de la cantidad de principio activo que lleva un producto.

Principios activos. Son los ingredientes responsables de realizar la función a la que está destinado el cosmético. Pueden ser de origen animal (en Sibari Republic no tienen ninguno), vegetal o sintético; que son los que se producen en los laboratorios. Si un principio activo está detrás de los perfumes quiere decir que en el producto no se presenta gran cantidad; de lo contrario, si el principio activo se encuentra en segundo o tercer lugar, se tratará de un producto que contiene altas dosis de ese principio activo.

Elementos naturales. Son elementos de la naturaleza obtenidos tratando las partes de la planta correspondientes con un disolvente (que arrastra las siguientes materias activas) que en Sibari Republic es una mezcla de agua y glicerina, y suelen aparecer en la etiqueta en latín.

Los factores y símbolos a tener en cuenta a la hora de leer una etiqueta cosmética:

Fecha de caducidad (Obligatoria)

Va acompañada de un reloj de arena.

Caducidad PAO (Period After Opening)

(Siempre Obligatoria excepto si el producto tiene un fecha de caducidad inferior a 30 meses y se especifica) Es un grafismo indicador del período de vida útil de un producto desde su apertura. Se representa con un recipiente redondo abierto y un número con una M, que hace referencia a los meses que han de pasar hasta que se caduque.

Según el reglamento:

Art. 19.1 : Fecha de caducidad; Reloj: caducidad 30 meses.

Las indicaciones/Modo de empleo (Obligatorio)

Vienen indicadas con el símbolo de un libro abierto junto a una mano. En ellas se especifica la forma de aplicación del producto. Suele completarse, además, con las precauciones de uso y en ocasiones con las condiciones especiales de almacenamiento.

Contenido neto en g o ml. Se suele representar acompañado con una 'e'.

Punto verde (Obligatorio)

Viene representado con un círculo con dos flechas entrelazadas. Este signo indica que la empresa fabricante ha cumplido la legislación sobre Envases y Residuos de Envases, garantizando que los materiales empleados en su fabricación no dañan al medioambiente. Y que, además, contribuye al reciclado de los materiales, tanto envases como embalajes. Al adherirse a ECOEMBES y pones el símbolo, lo que se hace es contribuir a que se pongan contenedores, se transporte el residuo y luego se recicle.

Aerosoles (Obligatorio)

Cuando un producto es un aerosol el símbolo que así lo indica tiene forma de `e` invertida y garantiza que el producto cumple con los estándares de calidad que han de aprobar esta clase de productos.

Testado dermatológicamente (No Obligatorio)

Viene representado con el símbolo que así lo indica, aunque oficialmente no esté definido ninguno.

Certificado ECOCERT (No Obligatorio)

Certifica el producto con la empresa ECOCERT. Este es un sello francés pero hay entidades que certifican en otros países con otros sellos como COSMOS, etc. La EU también certifica este tipo de productos y dispone de un logo propio.

No testado en animales (No Obligatorio)

Generalmente se representa con un conejo dentro de un triángulo o similar. Según el Documento técnico sobre reivindicaciones de productos cosméticos en vigor a partir del 1 de julio de este año, este sello no debería utilizarse porque la comercialización de productos cosméticos que hayan sido probados experimentalmente en animales está prohibida desde el 11 de marzo de 2009. Por tanto, es un punto de obligado cumplimiento y no es necesario el distintivo.

`CRUELTY FREE` no cumple con el criterio de legalidad. María Teresa Vázquez, de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), explicó que `no realizar experimentos en animales es un mero cumplimiento legal, puesto que el Reglamento prohíbe la experimentación en animales` y, por tanto, este claim incumple la regulación.

Si es reciclable aparecerá en la etiqueta el anillo de Möbius

Viene representado con un triángulo de tres flechas. Cuando el anillo aparece en un producto o envase, significa que está hecho con materiales que pueden ser reciclables. Si el anillo está dentro de un círculo, parte de los materiales del producto o envase se han reciclado. El símbolo puede especificar el porcentaje de producto reciclado. Este dato figura, a menudo, en envases y cajas de cartón.

El acto de animar a deshacernos de los residuos de manera correcta y a ser responsables con el medio ambiente viene representado con la silueta de un hombre depositando un producto en una papelera, el Tidyman (No Obligatorio). El símbolo Tidyman representa una figura humana que deposita un residuo en una papelera. Su objetivo es claro: responsabilizar a quien quiere deshacerse del mismo para que lo haga en un lugar adecuado, porque la gestión adecuada de residuos es responsabilidad de todos.

Existen más signos que suelen aparecer en las etiquetas de los cosméticos, pero aquí se ha mencionado los obligatorios y algunos ejemplos más de signos que no lo son.

Acerca de Sibari Republic

Sibari Republic es una marca de cosmecéutica unisex creada por expertos científicos en el Centro Tecnológico de Álava. La firma ha aumentado la eficacia de los ingredientes activos en sus productos y todos están elaborados con materias primas puras de la mejor calidad y a una concentración eficaz. Por eso los productos Sibari Republic alcanzan una potencia máxima con altísima efectividad y larga duración.

La firma ha sido creada por un equipo de científicos en activo que trabajan cada día confiando en el conocimiento, el proceso tranquilo y la dedicación como única manera de conseguir los mejores cosmecéuticos. `Somos científicos, somos arte, somos pasión: somos Sibari Republic`.

