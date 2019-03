La Fundación Adecco, líder en el ranking de transparencia de fundaciones empresariales Comunicae

miércoles, 13 de marzo de 2019, 16:08 h (CET) La Fundación Adecco obtiene la máxima puntuación en el informe Construir Confianza, de la Fundación Compromiso y Transparencia y encabeza el ranking del sector consultoría. Según el informe, las fundaciones empresariales mejoran su transparencia y se afianzan como eje de cohesión social La Fundación Compromiso y Transparencia ha hecho pública la décima edición de su informe Construir Confianza. Una conclusión clara se desprende de este análisis: el sector fundacional empresarial ha experimentado una mejora sustancial en su transparencia. De hecho, tras 10 años de realización del informe, las entidades catalogadas como transparentes han pasado de representar un 4% en la primera edición, a un 43% en la actualidad.

Hoy, las fundaciones empresariales se alzan como un sector de gran relevancia en nuestro país, cumpliendo una incuestionable misión y afianzándose como eje de cohesión social. En España, se contabilizan cerca de 1.000 fundaciones empresariales activas, cuyos presupuestos ascienden a más de 1.000 millones de euros anuales.

Y aunque desde la Fundación Compromiso y Transparencia matizan el largo camino por recorrer, también destacan cómo el panorama del sector ha cambiado notablemente: gran parte de las organizaciones ya incorpora un conjunto de prácticas sobre transparencia y buen gobierno, informando sobre el destino y origen de sus fondos y analizando el impacto de sus actividades, entre otros.

En definitiva, se asiste a una creciente toma de conciencia en la que la transparencia se convierte en un elemento imprescindible para construir y aumentar la confianza de la sociedad en el sector. Por este motivo, el pasado año se creó Lealtad Instituciones, organismo para acreditar la transparencia de las fundaciones empresariales. La Fundación Adecco se convirtió en la primera entidad acreditada por esta fundación, como cumplidora de los 7 principios de Transparencia y buenas prácticas. Según Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco: “la transparencia es la mayor garantía de confianza para todos nuestros Grupos de Interés, y ésta sólo puede edificarse con altos niveles de autoexigencia. Es por ello que el pasado año nos sometimos voluntariamente a la auditoría de Lealtad Instituciones, en respuesta a la exigencia de nuestro patronato y a nuestros propios valores como entidad”.

La Fundación Adecco, líder en el ranking de transparencia

En este contexto, la Fundación Adecco ha obtenido la máxima puntuación entre las 77 fundaciones analizadas en el informe Construir Confianza, de la Fundación Compromiso y Transparencia. Junto a otras fundaciones (Agbar, Axa, Caja de Navarra, Coca Cola, Endesa, ONCE y Vodafone), la Fundación Adecco ya cumple 19 de los 20 criterios de transparencia evaluables.

De este modo, lidera el ranking general de transparencia de fundaciones empresariales y ocupa también la primera posición dentro de las fundaciones del sector consultoría.

Consultar el análisis de la Fundación Adecco del informe Fundación Compromiso y Transparencia: https://www.compromisoytransparencia.com/indicadores/fundacion-adecco

Descargar el informe completo de la Fundación Compromiso y Transparencia: https://www.compromisoytransparencia.com/informes/construir-confianza-2018-x-informe-de-transparencia-y-buen-gobierno-en-la-web-de-las-fundaciones-espanolas

La transparencia, un valor en alza

La transparencia ha adquirido máxima importancia para el Tercer Sector, posicionándose como uno de los factores clave para legitimar su actuación y mantener su credibilidad. Este valor cobra una importancia mayúscula para las fundaciones empresariales que, aún a día de hoy, siguen viéndose cuestionadas, quedando minimizada su importantísima misión social.

“Somos conscientes de que la transparencia es el eje sobre el que ha de pivotar nuestra actividad; para que nuestra misión tenga sentido, no basta con cumplirla, sino que es necesario hacerla visible, accesible y comprensible para toda la sociedad. El reconocimiento de la Fundación Compromiso y Transparencia supone un gran revulsivo para que sigamos trabajando en este sentido, mejorando nuestros procedimientos de transparencia, buen gobierno y excelencia corporativa”- declara Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco.

Sobre Fundación Adecco

Constituida en julio de 1999, la Fundación Adecco es fruto de la Responsabilidad Social Corporativa que asume el Grupo Adecco como líder mundial en la gestión de los Recursos humanos. Su principal objetivo es la inserción en el mercado laboral de aquellas personas que, por sus características personales, encuentran más dificultades a la hora de encontrar un puesto de trabajo.

Personas con discapacidad, mayores de 45 años parados de larga duración, mujeres con responsabilidades familiares no compartidas o víctimas de violencia de género y otros grupos en riesgo de exclusión social.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El 44% de los padres españoles está cansado de los ‘regalos comodín’ según un estudio de entradas.com Sibari Republic enseña a descifrar las etiquetas de los cosméticos IST crea una red de colaboradores para cooperar con empresas tecnológicas La Andaluza, un rincón ideal para degustar el mejor sabor de Andalucía Hacia una feminización de la medicina, por Quirúrgica Cirujanos Asociados