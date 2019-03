IST crea una red de colaboradores para cooperar con empresas tecnológicas Comunicae

miércoles, 13 de marzo de 2019, 15:44 h (CET) IST lanza un nuevo plan de colaboración para empresas de IT que tengan intención de participar en el negocio de los cruceros y no dispongan de la tecnología completa para ello pudiéndose beneficiar de las soluciones que IST lleva más de 20 años desarrollando Este plan podría suponer en algunos casos la exclusividad para un colaborador en un mercado determinado dependiendo del interés y de la estrategia del mismo y la de IST.

Con este nuevo programa, la llamada Technology Partners Network (TPN), IST apuesta fuertemente por compartir su know-how y experiencia de más de 20 años en el sector de la venta de cruceros online con otros partners estratégicos que complementen las soluciones de IST, en especial sus integraciones online con más de 30 navieras.

Según Manuel Sardi, CEO de IST “el objetivo principal es expandir nuestra presencia en el sector y en ciertos mercados estratégicos de la mano de partners de IT que dispongan de tecnología complementaria a la de IST y que compartan con nosotros la visión de ayudar al canal de distribución a vender más cruceros online."

La red estará integrada por compañías IT que estén interesadas en la tecnología FIBOS de IST que conecta en tiempo real con inventario y precios de más de 30 navieras. Estas empresas IT tendrán la posibilidad de desarrollar su propia solución o buscador de cruceros on-line a través de FIBOS y comercializarlo por su cuenta.

Tal como afirma Sardi, “formar parte de esta red de colaboradores asegura a nuestros partners una tecnología punta y actualizada, estos podrán aportar soluciones cerradas a sus clientes conectados a la práctica totalidad de navieras existentes en la actualidad."

IST es el partner tecnológico referente en el mundo de los cruceros. Multitud de navieras, agencias de viaje y tour operadores llevan confiando en ellos a lo largo de 20 años en alrededor de 60 países. Ofrecen la tecnología más robusta con una conexión directa a más 30 navieras. La tecnología FIBOS ha permitido a más de 45.000 agencias de viaje dar el salto a la venta de cruceros por internet, incluso, el nacimiento de alguna de ellas.

Gracias a la tecnología FIBOS sus clientes crean sitios web B2C para ofrecer el producto crucero al consumidor, desarrollan aplicaciones B2B a través de sus intranets o crean apps para dispositivos móviles. Con FIBOS se consigue una plena automatización en la venta del crucero.

La fiabilidad, flexibilidad y su rápida respuesta junto con un equipo especializado y con un amplio y profundo conocimiento del sector es su mayor fortaleza.

Más información www.istinfor.com

