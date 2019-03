La Andaluza, un rincón ideal para degustar el mejor sabor de Andalucía Comunicae

miércoles, 13 de marzo de 2019, 15:40 h (CET) En La Andaluza de la calle Toledo nº 140 de Madrid, el comensal podrá saborear una extensa carta de de auténtica comida andaluza en cuatro cómodas zonas: la barra, para tomar un aperitivo rápido; la zona de mesas altas, donde podrá disfrutar de una comida informal; la zona de mesas bajas, donde podrá relajarse mientras disfruta de unos bocados y la terraza, donde saboreará bocados auténticos del sur al sol de la capital española El restaurante de la franquicia de bares de tapas y restaurantes La Andaluza abrió hace poco más de dos años y es gestionado de manera eficiente por los dos franquiciados que están al frente del negocio: Javier y Adolfo. Ellos dos son los que han dado forma al restaurante, adaptando con sus gustos y experiencia un lugar que es idóneo para disfrutar del auténtico sabor andaluz en la capital española. Ellos son quienes han sabido hacer un rincón acogedor a la par que funcional, donde comensales anónimos a veces codean con algún famoso que visita el local.

La carta está acondicionada a los clientes que visitan el restaurante; con opciones de carnes, pescaíto frito andaluz y variedad de tapas de verduras, La Andaluza de la Calle Toledo se erige como uno de los sitios preferidos de la zona, donde los parroquianos saben que pueden tapear con una caña helada o que podrán maridar su comida con un vino recomendado por la casa.

Entre los platos estrella se encuentran las opciones de auténtico pescaíto frito andaluz, carne de Wagyu y tapas típicas del sur como pueden ser el menudo sevillano, las albóndigas de choco, croquetas, jamón ibérico, entrecot… Entre sus más de 60 referencias pueden dar servicio a gourmets de la cocina que deseen dar un capricho a sus paladares.

Además de tener un servicio de comidas y cenas, La Andaluza de calle Toledo nº 140 cuenta con una carta de desayunos andaluces que comparte protagonismo con platos más internacionales como son los huevos revueltos con bacon.

Se pueden hacer reservas de mesa llamando al 918275725 para pequeños y grandes grupos. También se puede pedir un menú para eventos especiales y organizar con los franquiciados los detalles para organizar una reunión ya sea de carácter familiar como empresarial.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.