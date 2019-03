Intercomunicadores de moto, ventajas de adquirir uno según Navarro Hermanos Comunicae

miércoles, 13 de marzo de 2019, 11:52 h (CET) Tras haber dejado atrás la incertidumbre de la legalidad o no del uso de estos aparatos de comunicación, todo son ventajas El uso de intercomunicadores de moto se ha asentado en nuestro territorio. En los últimos años ha habido mucha jurisprudencia a favor del uso de estos aparatos, lo que ha provocado que se haya eliminado el único inconveniente que tenía el uso del intercomunicador de moto.

Los intercomunicadores para el uso en vehículos de dos ruedas, tienen como características principales, que hacen uso de la tecnología Bluetooth y que estos van acoplados al casco. Esto es importante, ya que es la única forma de que dicho aparato, el intercomunicador, sea a efectos oficiales, legal. El intercomunicador bluetooth no debe de ir acoplado en la oreja del conductor, sino en el casco.

A la hora de elegir el mejor interfono de moto se han de cumplir una serie de características:

La homologación de este.

Uso de tecnología Bluetooth, nada de cables.



Buena autonomía, que dure todo el desplazamiento.



Integración adecuada al tipo de casco de motorista que se lleva puesto.



Varias conexiones, que se pueda conversar con el acompañante y demás motoristas si se viaja en grupo, sin distracciones.



Buen alcance de la conexión de un intercomunicador a otro.



Conexión con teléfonos móviles para realizar y recibir llamadas, con navegadores de GPS para el recibimiento de instrucciones de audio y reproductores de música para escuchar la música almacenada.



Poder dar ordenes a través de comandos de voz, muy útil por ejemplo para la realización de llamadas de teléfono.



Componentes de calidad, que aguante la suciedad y el agua.

Un par de productos de referencia serían estos:

Interphone Tour Doble, de Celullar Line, que permite la integración con hasta 4 motoristas en un radio de 1,5km, y se puede conectar a los teléfonos móviles, los reproductores de música y a los navegadores de GPS.

Intercomunicador Shape Link Doble, que permite la comunicación de dos personas a una distancia de hasta 300 metros. Tiene una autonomía de 15 horas y permite la conexión con móviles, reproductores de música y navegadores de GPS.

Dirección: C/La Orotava,4 - Pol. San Luis, 29006, Málaga

Teléfonos: 952 33 74 00

Email: nh@navarrohermanos.com

Web: https://navarrohermanos.es/

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.