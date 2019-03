Las buenas prácticas tributarias a debate en el Congreso Compliance de Lefebvre Comunicae

miércoles, 13 de marzo de 2019, 11:29 h (CET) 'Las buenas prácticas tributarias no son una moda ni una finalidad, es todo un sistema que podríamos equiparar al modelo de países como Gran Bretaña o Países Bajos' Con estas palabras ha inaugurado Juan Pujol, presidente de Lefebvre, el Congreso de Compliance y Buenas Prácticas celebrado hoy en Madrid, por el que han pasado 450 personas y que ha contado con las opiniones de 40 expertos nacionales e internacionales sobre la definición y puesta en marcha de buenas prácticas tributarias por parte de empresas y administración en el marco de la nueva fiscalidad internacional. En el acto se ha presentado la Norma UNE 19602 de Compliance Tributario.

José Antonio Bustos, senior partner de la auditoría EY y una de estas voces autorizadas en la materia, ha afirmado que la transparencia "es uno de los pilares básicos que han redefinido la fiscalidad internacional y un factor clave para evitar el abuso de las multinacionales". Una opinión compartida por Javier Martín, socio director de IDEO LEGAL, que ha declarado que las "buenas prácticas han venido para quedarse", y por Néstor Carmona, inspector de Hacienda y jefe de la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional, que ha recomendado "simplificar el enorme y complejo escenario normativo español" para equipararlo al del resto del mundo.

Por su parte, Ricardo Gómez-Barreda, senior partner de Garrigues, se ha mostrado más prudente a la hora de comparar "el mundo anglosajón y el latino" en el contexto de las buenas prácticas tributarias. "Tenemos que meditar lo que significa adherirse a un código de estas características en un marco sin soporte legal, lo que se puede traducir en incertidumbre para el contribuyente", declaración con la que ha concluido la mesa redonda moderada por Jesús Rodríguez, socio director de Práctica Tributaria de IDEO LEGAL.

Buenas Prácticas Tributarias de la AEAT

El Congreso, organizado por Lefebvre con el patrocinio de Garrigues, Sage, LaLiga, SIGEFI y Minsait y que cuenta con la Presidencia de Honor del Rey Felipe VI, ha continuado con diversas opiniones expertas respecto a la aplicación de estas buenas prácticas en la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Todas ellas expuestas en la mesa redonda moderada por José Vicente Iglesias, socio de Garrigues. En este sentido, el director general de la agencia, Jesús Gascón Catalán, ha revelado que desde la administración están "trabajando para que todo el mundo conozca los criterios de aplicación, tenemos que ser capaces de explicarlo no solo a las grandes empresas, sino a los millones de pymes que merecen ese mismo trato".

En esta línea también se han posicionado José María Vallejo, director del Departamento Fiscal Corporativo en BBVA, y Ana María Juan Lozano, catedrática de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Valencia. "Al contribuyente no se le puede poner dificultades para que cumpla con su obligación", ha destacado Vallejo, mientras que Lozano ha valorado la longevidad de esta idea. "A finales de los 90 ya se hablaba del cumplimiento voluntario en materia fiscal, el modelo sancionador ya era debatido". Por otra parte, el director corporativo de Repsol, Luis López-Tello, cree que el fenómeno de las buenas prácticas en España "progresa adecuadamente", aunque "deberíamos impulsar un ritmo más audaz, ya que hoy en día apenas cuesta cumplir con ellas".

Finalmente, Paloma García, directora de Programas de Normalización y Grupos de Interés de la Asociación Española de Normalización, UNE, ha concluido las ponencias de la mañana definiendo a la Norma UNE 19602 como "la guía con las mejores prácticas en el compliance tributario. Este estándar, elaborado con la participación y consenso de las diferentes partes implicadas, da respuesta eficaz a una necesidad de las organizaciones que quieren hacerlo bien, a través de una cultura de cumplimiento, colaboración y confianza".

Durante el evento, se ha presentado el nuevo Memento Práctico Compliance Fiscal Buenas Prácticas Tributarias, en el que la editorial jurídica Lefebvre combina su tradicional sistemática memento con la incorporación de la nueva Norma UNE 19602.

