México nuevo destino para el turismo de salud

México es y ha sido un gran receptor de turismo a lo largo de las últimas décadas. Playas, ciudades llenas de cultura y restos arqueológicos han sido hasta ahora los grandes reclamos de un país que sigue su ascenso y despegue económico. Sin embargo, en los últimos años, ha añadido un motivo más para que los turistas lleguen hasta su territorio.



Su cercanía a Estados Unidos y la calidad y precio de sus servicios han hecho que su atractivo haya llamado la atención de un importante número de inversores en su desempeño turístico, pero también es cierto que la calidad de sus servicios dentales han hecho que este país se convierta un reclamo turístico tanto para americanos como para viajeros llegados desde Europa o Sudamérica en busca de un dentista en México.

La idea de ir a un dentista en México no suena como una idea descabellada aprovechando la visita. Si a paciente le resulta más barato recibirlo en otro país aprovechando sus vacaciones, no lo pensará dos veces para ir a visitarlo sabiendo además que son profesionales que están en alza. La ventaja de los estadounidenses radica en la cercanía que tiene con México, y la facilidad que tienen para entrar al país y salir para recibir dichos servicios dentales.



Sin embargo, no sólo Estados Unidos se beneficia de dicha actividad, cualquier país caribeño que desee ir a ver a un Dentista en México sale ganando. Precio suele ganarle a calidad para algunos pacientes pero con el turismo dental en México puedes fácilmente recibir ambas sin sacrificar una de ellas. Veamos un poco de que se trata este atractivo y popular turismo dental.

Por qué acudir a un dentista en México

¿Por qué este país para apostar por la salud bucal? Lo primero que considera un paciente en busca de servicios dentales en México es el precio final del servicio. Tiene que considerar si vale la pena invertir en un viaje a otro país sólo para arreglar sus dientes. Primero que nada, los precios de los servicios de odontología en México son bastante económicos comparados con los países del norte como Estados Unidos y Canadá.



Es muy posible que, de ir al lugar adecuado, un extranjero puede ahorrarse más del 50% de lo que hubiese gastado si elige su país de residencia. Esta es la razón principal por la cual todos los días la actividad dental en las fronteras de México acogen a centenares de personas que entran con cita para sus arreglos dentales. Se ha popularizado a una tal magnitud que muchos dentistas escogen ejercer en ciudades como Los Algodones y Tijuana para capitalizar y sacar provecho de este emergente mercado.



Otro factor a considerar es la distancia ¿es capaz un paciente de viajar para recibir servicio dental en este país centroamericano? Los ciudadanos que se encuentren en el Estado de California, en ciudades como Los Ángeles, lo tienen claro porque les será más factible acudir a un dentista en Tijuana.



La razón principal para escoger a Tijuana como destino de turismo dental en México, es precisamente la cercanía que tiene con este estado americano. Se encuentra sumamente cerca y el acceso es rápido y fácil. Además, existen muchas clínicas dentales a las cuales acudir, entre las cuales existen algunas que se destacan por su excelente servicio. También turistas que llegan hasta esta área de Estados Unidos pueden decidir dar el salto hacia el país vecino y tratarse con especialistas dentales.



Qué clínica dental en Tijuana es la mejor, a cual debería acudir

Preguntar por cuál es la mejor opción para seleccionar dentista en Tijuana es hablar de Dental Solutions Tijuana. Dentro de toda la oferta de clínicas dentales en Mexico, Dental Solutions en Tijuana se destaca por calidad y precio de servicio, pero también porque está situada en un punto clave cerca de la frontera con Estados Unidos y es de fácil acceso. Su staff tiene años de experiencia en la industria odontológica y además hablan Inglés, por lo que la comunicación no será ningún problema ni para los pacientes que llegan desde Norteamérica ni para los que lo hacen desde Europa o Sudamérica.



Un dato muy interesante de Dental Solutions Tijuana es que se iniciaron en Los Algodones México. Se trata de una clínica familiar donde lo más importante es garantizar la comodidad y gusto del paciente, por lo que se centran en proveer calidad y economía a sus pacientes. Después de tener éxito en Los Algodones, Dental Solutions se ha expandido a Tijuana para ofrecer la misma calidad de servicio a los pacientes que se encuentren más cerca de esta ciudad.



Además dicha calidad está certificada, ya que están reconocidos por la ADA, La Asociación Americana de Dentistas, en español. Dicho reconocimiento es una garantía de que sus servicios dentales están a la par con los mejores dentistas de Estados Unidos. Acompañado de sus precios y atención, Dental Solutions Tijuana es una clínica que sin duda debes visitar si estás interesado en tratamiento dental en Mexico.



