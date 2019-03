Palmar Logística SL: el éxito de una empresa española en el mundo online Comunicae

martes, 12 de marzo de 2019, 16:28 h (CET) Internet es una de las herramientas más utilizadas por empresas de diferentes sectores para promocionar su marca y aumentar sus ventas, pero no todos son casos de éxito como el de Palmar Logística SL, que en el cierre del año 2018 ha logrado el doble de facturación que en el periodo anterior Fundada en el año 2013 por expertos en colombicultura, Palmar Logística SL se expande al resto de aves para proporcionar a los aficionados a este tipo de animales todo lo que necesitan sin tener que salir de casa, de manera rápida y sencilla.

De este modo se crea complementosparaaves.com, página a través de la cual se pone a disposición del usuario un amplio catálogo de productos necesarios para la cría de estos animales y también de diferentes especies de perros, gatos y roedores.

La especialización como clave del éxito

A pesar de tener género para diferentes mascotas, el hecho de estar especializados en accesorios para pájaros hace sencillo que los amantes de estos animales puedan encontrar productos de laboratorios especializados fácilmente.

Desde marcas conocidas como Purina y Friskees, hasta otras más enfocadas al cuidado de ciertas aves como Versele Laga, Beyers, Pronafit, Zupreem, Quiko, Breedmaz White, Chemivit o Latc, todas están disponibles en su catálogo de productos.

Su alta disponibilidad y el hecho de poder encontrarlo de manera sencilla dentro de su web hace que los pedidos aumenten exponencialmente, además de mantener unos precios competitivos dentro del mercado.

Para ilustrar el éxito de la marca solo hay que mirar su facturación en los últimos 4 años:

2015: 35 mil euros.

2016: 185 mil euros.

2017: 325 mil euros

2018: 700 mil euros. El crecimiento constante en la facturación de Complementos Para Aves deja entrever la necesidad que existía en ese nicho de mercado de poder disponer de un proveedor especializado en el cuidado de estos animales.

Pero su éxito no solo radica en ofrecer productos de alto nivel, también en ofrecer un servicio de atención al cliente que realmente funcione, pues muchas veces, la mejor manera de hacer nuevos clientes es aumentando la reputación entre los que ya se tienen.

Complementos Para Aves dispone de diferentes maneras de atención, siendo una de ellas el chat dentro de la propia web, en la que el posible comprador puede consultar las dudas que le surjan, algo que facilita mucho más el proceso y genera confianza.

La especialización, contar con primeras marcas y un asesoramiento experto han lanzado a Palmar Logística SL a incrementar sus ventas de manera significativa año tras año, lo que demuestra que un negocio online puede alcanzar el éxito trabajando desde la ética, la constancia y el buen hacer.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.