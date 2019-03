Travel Work celebra su 25 aniversario como referente en experiencias laborales para jóvenes europeos Comunicae

martes, 12 de marzo de 2019, 16:32 h (CET) La empresa sorteará un programa de voluntariado en Nepal para dos personas como gran premio para este año Muchas personas desean poder experimentar nuevas experiencias y sensaciones en sus vidas que le permitan evolucionar y prepararse para el futuro, tanto en un contexto familiar como en aquellas partes del mundo que aún desconoce. En esta línea se ha desarrollado durante 25 años la trayectoria laboral de la empresa Travel Work, ubicada en el centro de Barcelona con el objetivo de proporcionar a los jóvenes de la Unión Europea la oportunidad de realizar una experiencia laboral internacional a través de unas prácticas, trabajo o voluntariado en el mundo.

Para reforzar su posición como propulsora de este tipo de experiencias, la empresa ha decidido realizar una serie de sorteos y ofertas durante este año de celebración, con un gran premio central: una oportunidad de voluntariado en Nepal para dos personas y de dos semanas de duración.

De esta manera, los dos ganadores conseguirán una estancia con todos los gastos locales pagados, asesoramiento y soporte por un coordinador local y la posibilidad de poder ayudar en escuelas u orfanatos, entre otros aspectos. Jugar y animar a los más pequeños en las escuelas o ejercer como profesores en las clases serán algunas de las responsabilidades que compaginarán con fines de semana libres en los que poder conocer el territorio, la cultura y las gentes del lugar.

“Hemos pensado que es una buena forma de agradecer a todos nuestros clientes su interés durante tantos años”, resalta la fundadora y directora de Travel Work, Eva Sabater, sobre el objetivo de continuar ofreciendo regalos y descuentos en los próximos días: billetes de avión, cenas para dos personas u otras oportunidades que se irán conociendo a lo largo del año.

Con miles de jóvenes que han pasado por los programas del centro, son muchas las historias que Sabater recuerda con cariño y es que para cada una de ellas se ha hecho un minucioso trabajo para conseguir alcanzar la experiencia laboral deseada. “Abrimos el camino para conseguir aquello que alguien quiere, pero siempre marcando la diferencia”, explica la directora del centro.

Australia, Canadá, Isla Mauricio, China, India, Irlanda, Austria… Son muchos los países por los que la fundadora de Travel Work ha pasado durante estos años para poder establecer contactos en casi todo el mundo. De esta manera ha conseguido que las posibilidades de los usuarios de sus programas hayan podido recorrer grandes distancias y hacer que su currículum sea especial y consiga diferenciarse de los demás.

Y es que uno de los pilares en los que se basa el funcionamiento de este centro es el factor humano, ya que el papel del asesoramiento personalizado e individual para cada uno es clave: “Hemos tenido clientes que vienen con una idea muy concreta, pero me he ocupado de revisar en profundidad su perfil y conseguir que un destino alternativo se haya convertido en un nuevo modo de vida”, señala Sabater.

Con los años irán cambiando los destinos preferidos a los que moverse pero, aunque el mercado cambie, la atención personalizada aún seguirá siendo un punto importante. Así piensa la directora que será el futuro de su profesión dentro de otros 25 años, por mucho que haya aspectos automatizados o con robots autónomos.

“Este asesoramiento, garantía y confianza se trasladarán a lo largo del tiempo pero nosotros seguiremos abriendo camino y marcando la diferencia”, puntualiza Sabater.

