El Barcelona tratará de aprovechar el factor campo para derrotar al Olympique de Lyon

El FC Barcelona buscará el pase a los cuartos de final de la Champions League ante el Olympique de Lyon tras el empate a cero en la ida. El conjunto "blaugrana" llega al encuentro invicto en los últimos once partidos oficiales y, pese a que ni la afición ni el equipo están satisfechos con el resultado conseguido en Francia, se confía en obtener una victoria que dé a los "culés" el billete para la siguiente ronda de la máxima competición europea.



El técnico Ernesto Valverde apostará por juntar de nuevo al astro argentino Leo Messi con el uruguayo Luis Suárez, un dueto que tendrá como escudero al brasileño Coutinho tras la lesión del extremo Dembélé, que no podrá citarse en el Camp Nou mañana a las 21:00 vestido de corto debido a la lesión que padece en los isquiotibiales. A la baja del francés se suma la del central belga Thomas Vermaelen, que sufrió una sobrecarga en el duelo ante el Valladolid y aún no ha recibido el alta por parte del equipo médico del club de la ciudad condal.



En declaraciones a los medios en la rueda de prensa previa al encuentro, el "txingurri" ha asegurado que la plantilla está lo suficientemente preparada para realizar un buen partido mañana teniendo en cuenta que el encuentro será de la competición de clubes más prestigiosa a escala mundial. "Todos los entrenadores notamos en los jugadores cuándo hay Champions. Porque es definitivo, porque hay más glamour. La Liga es más larga. Pero en la Champions todos los partidos tienen los focos encima. Se nota que hay una concentración especial", declaró el entrenador del conjunto catalán. Además, le pidió apoyo a la grada del Camp Nou: "Ellos van a estar y nosotros tenemos que hacer que empujen más. El equipo tiene que enganchar a la gente".

Por su parte, el Olympique de Lyon llega al Camp Nou con la motivación extra de haberle plantado cara a uno de los mejores equipos del mundo en el partido de ida. Desde el club francés se transmite un mensaje de optimismo teniendo en cuenta el resultado que se traen de Francia y la sorpresa que dio el Ajax al Madrid la pasada semana. El técnico de "les lions", Bruno Génésio, ha asegurado que pueden "conseguir la gesta" porque ya lo han hecho "antes". "Debemos darlo todo aunque sabemos que será difícil. Les daremos una alegría a los que vengan a vernos. Esperamos que podamos calificarnos para cuartos. Debemos inspirarnos en lo que fuimos capaces de hacer en Manchester", agregó el "míster".



El entrenador galo no podrá contar con los laterales Morel y Marçal, el central Marcelo y el joven centrocampista Gouiri.