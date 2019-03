El Dr. Ariño explica 10 curiosidades de la ortodoncia en adultos Comunicae

martes, 12 de marzo de 2019, 12:32 h (CET) Una sonrisa bonita ha dejado de ser un capricho para convertirse en un requisito. En este mundo, la imagen no es la vieja "carta de presentación" sino un instrumento de primera necesidad. Por ello la edad no importa y siempre es momento de ponerse en manos de un especialista y comenzar una ortodoncia. Por otra parte, la técnica ha avanzado muchísimo y las molestias son cada vez son menores. Clínica Ariño cuenta 10 curiosidades de la ortodoncia en adultos Una sonrisa limpia y alineada es ahora un requisito. En la actualidad, la imagen que se proyecta de uno hacia los demás es un importante instrumento a la hora de relacionarse. Por eso, la edad no importa y siempre es el momento adecuado para ponerse en manos de un especialista y comenzar una ortodoncia. Además, la técnica ha avanzado mucho y las molestias derivadas del tratamiento cada vez son menores, a la vez que los tiempos se acortan. A continuación, Dr Ariño explica algunos datos sobre la ortodoncia:

​En primer lugar, en casi todos los casos se puede practicar la ortodoncia. No solo los niños pequeños, sino también algunos adultos pueden sufrir anomalías en las encías o los huesos, por eso es importante hacer una evaluación completa antes de comenzar cualquier tratamiento.

Además, la ortodoncia no solo es un tratamiento estético. Aparte de poder lucir una bonita sonrisa, es beneficioso para la salud, ya que puede ayudar a corregir defectos en la dentadura que pueden llegar a ser muy molestos. Este tipo de problemas dentales pueden producir desde la pérdida del hueso a dolores cervicales,etc. Por otro lado, se pueden llevar y que nadie se dé cuenta. A día de hoy hay muchas más opciones que los brackets metálicos, existen infinidad de posibilidades mucho más estéticas, como la ortodoncia lingual invisible personalizada, que hace que muchos adultos tomen la decisión de llevarla, ya que los aparatos no se ven porque están detrás. También hay otros tratamientos como el “Invisaling” o el “Sistema insignia”.

Por otro lado, gracias al avance de los tratamientos y de los materiales, el proceso de corrección de los dientes es mucho más rápido. Cada tratamiento tiene sus propias fechas de uso, pero más o menos suele durar entre los 12 y los 30 meses. Además, no molesta tanto como dicen. Si bien es cierto que al ser más mayores es posible que aparezcan algunas dificultades y pueda doler un poco más. Pero lo anterior vale la pena, ya que mejora la autoestima. La ortodoncia rejuvenece el aspecto de la cara y seguro que mejora la autoestima una vez finalizado el proceso, consiguiendo la sonrisa con la que el paciente siempre había soñado.

Otro punto a tener en cuenta es asegurarse de que se acude a una clínica con los mejores profesionales, siempre acreditados y con experiencia.

Otro de los beneficios de la ortodoncia es que también mejora la higiene: el mal encaje de los dientes hace que la higiene sea más sucia, ya que es posible que no se llegue bien con el cepillo y se acumule más el sarro. Con la ortodoncia se consiguen unos dientes bien alineados y, por lo tanto, el momento del cepillado será mucho más fácil.

Cabe destacar, por otro lado, que en el proceso de ortodoncia con brackets, hay que procurar llevar una dieta más blanda de lo habitual. En el caso de las fundas, ya que no son aparatos fijos, se puede comer sin restricciones mientras se quiten los “aligners” para comer.

Y, por último, y hablando del coste, hay que mencionar que vale la pena. En este caso, no como en el de los niños, es el adulto el que paga para él. Por ello, éste sabrá si realmente lo necesita o no. Lo que está claro es que si se quiere presumir de sonrisa y de buena higiene, hay que hacerse una ortodoncia.

Acerca de Clínica Ariño

La Clínica Ariño se funda en 1984, por el Doctor Pedro Ariño, con la misión de ofrecer tratamientos y atención de calidad. Cuenta con especialistas en cada materia con másteres universitarios. La Clínica y sus fundadores son muy conocidos en el sector como referentes en odontología y estética dental tanto en formación, como en charlas y congresos. La propia clínica es un importante Centro de Formación y uno de los más innovadores del mundo.

La clínica cuenta con dos gabinetes y un quirófano dotados con las últimas tecnologías. Además, el centro cuenta con un escáner dental herramienta imprescindible en el diagnostico bucodental

Dirección: Calle de Ayala, 106, 28006 Madrid

Teléfono: 914 01 20 79

https://www.clinicaarino.com/

