El Campus Oficial AC Milan repetirá su experiencia en Cantabria

martes, 12 de marzo de 2019, 11:56 h (CET) El calcio italiano vuelve a Cantabria de la mano del AC Milan, que continúa en su clara apuesta por el fútbol español. La gran experiencia del año pasado en la Finca El Mazo (Rada-Voto) ha llevado a los organizadores de MILAN JUNIOR CAMP a repetir en este magnífico emplazamiento para este verano de 2019 El AC Milan, uno de los equipos más laureados de la historia del fútbol, volverá a apostar por Cantabria como uno de los destinos importantes para realizar sus campus en nuestro país este verano de 2019. El conjunto italiano deja claro una vez más su apuesta por el fútbol español y por los jugadores formados en nuestro país. No en vano son 3 futbolistas españoles de renombre los que forman la espina dorsal del club en la actualidad: Samu Castillejo, Suso y Pepe Reina.

El Campus Oficial AC Milan es una oportunidad para niños y niñas de 6 a 16 años de entrenar con profesionales titulados usando los métodos más avanzados del calcio italiano, con sesiones dobles de entrenamiento y sesiones especializadas para porteros. Además, el emplazamiento en la Finca El Mazo, en pleno parque natural, convierte el campus en una experiencia única llena de diversión, deportes de aventura, excursiones, etc. Al tratarse de un campus internacional el alumno/a que asiste al campus tiene la oportunidad de compartir experiencias con niños y niñas de todo el mundo.

Las familias que deciden inscribir a sus hijos tienen la opción de hacerlo en turno de mañana (con una sola sesión de entrenamientos), a día completo (con 2 sesiones de entrenamiento) o con pernocta para una experiencia de inmersión total en la vida de un profesional del fútbol. El campus tendrá lugar desde el 28 de julio al 4 de agosto de 2019.

Associazione Calcio Milan

El AC Milan es el tercer conjunto europeo con mayor número de trofeos internacionales oficiales con 20, solo por detrás del Real Madrid y del Fútbol Club Barcelona. Entre ellos destacan sus 7 Copas de Europa, 2 Recopas , 3 Intercontinentales y 1 Mundial de clubes.

Más información en www.campusmilan.com o descargando el dossier informativo aquí.

