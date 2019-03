Golden Park Games, S.A. y Rotonda Grupo Empresarial, incorporan el marketing olfativo en sus salones Comunicae

martes, 12 de marzo de 2019, 11:20 h (CET) El marketing olfativo entra en los casinos y salones de juego de la mano de E-sensorial. Varios estudios realizados en varios casinos en Las Vegas, demostraron que cuando se incorpora un aroma en las máquinas tragaperras, el tiempo de juego transcurrido aumenta, así como el dinero apostado Establecida en 1998, E-sensorial empresa pionera en incorporar el marketing olfativo sensorial en España, se dedica a personalizar ambientes mediante la incorporación de aroma para el recuerdo de marca y crear atmósferas sensoriales agradables a los clientes.

Con el fin de complacer a los clientes, las empresas están empezando a utilizar métodos variables para luchar por su cuota de mercado. Algunos van para grandes inversiones publicitarias, campañas atractivas y promociones. Cuando esto no es suficiente, aumentar el valor al proporcionar una experiencia de compra agradable se convierte en una forma útil para que las empresas y minoristas se diferencien y proporcionen una experiencia de marca única. Además, también se ha reconocido que los clientes de hoy quieren sentirse atraídos por elementos emocionales donde se puedan sentir bien, por lo que es vital comprender los componentes del carácter emocional que atraen y afectan el comportamiento de los clientes, influyendo en su percepción. Sobre esta base, surgió una nueva técnica de marketing, el marketing sensorial, que estimula los cinco sentidos del ser humano (visual, sonido, olor, tacto y gusto).

El objetivo principal del marketing olfativo sensorial es ayudar a las marcas a establecer conexiones emocionales y memorables con sus clientes. Como una de las primeras empresas en incorporar el marketing olfativo en España, E-sensorial no solo hace que un espacio huela de una manera increíble, trabaja con sus clientes para aportar su experiencia a través del uso no invasivo pero muy poderoso del aroma. Estudian el target y sus objetivos, y crean una estrategia de aroma personalizada para reforzar la marca y aumentar las ventas. Con veinte años de experiencia, seleccionan los ambientadores profesionales correctos, el aroma ambiental y el enfoque de fragancia personalizada para complementar su marca. Su amplia gama de difusores de olores se adaptan perfectamente a cualquier tamaño y espacio, grande o pequeño.

Golden Park Games S.A., y Rotonda Grupo Empresarial, incorporaron en agosto de 2018 el marketing olfativo de la mano de E-sensorial en todos sus salones de juego Golden Park Emotiva.

Golden Park Games S.A. y Rotonda Grupo Empresarial con cuarenta años de experiencia en el sector de los juegos de azar y su marca Emotiva, son líderes en los sectores de casinos, máquinas recreativas, y salones de juegos en Cataluña y Castilla La Mancha respectivamente. Se caracterizan por aportar un ambiente agradable y las mejores apuestas y terminales de juego así como las competiciones deportivas en directo

El equipo de expertos en fragancias de E-sensorial continuamente explora, innova y desarrolla nuevos aromas y ambientadores profesionales para tiendas y comercios que van más allá de las necesidades y expectativas de sus clientes. Con tales objetivos, trabajan con varios fabricantes de alto perfil, para incorporar una variedad de fragancias, aromas únicos y cautivadores para el mercado español. Para permitir que un grupo cada vez más grande de empresas disfrute de los beneficios de sus productos, E-sensorial continúa explorando nuevas aplicaciones para la aromatización profesional y el tratamiento de malos olores.

