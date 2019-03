America Santiago y su encanto singular de difusión cultural Fue la primera emisora que sacó al aire las poesías que yacían quietas y en silencio Carlos Javier Jarquín

martes, 12 de marzo de 2019, 15:10 h (CET) Siglo XXI nos ha saludado con abundante lujo de riqueza tecnológica, vivimos en el siglo del éxito, es el siglo de comunicación espléndida e instantánea, somos afortunados de estar disfrutando cordialmente de una comunicación que no conoce fronteras ni distancias, en estos tiempos modernos las personas se dividen en dos gremios: están los que se inundan de conocimientos e inspiración y los otros que se ahogan en excesiva mediocridad por darle uso inadecuado al fantástico mundo tecnológico.



¿En cuál mundo estás tú?, ¿qué provecho estás obteniendo de la tecnología?, ¿crees que te aprovechas de la tecnología o ella se aprovecha de ti?, ¿crees que tus ojos miran un mundo mejor o estas mirando un mundo peor?, ¿tu mente viaja más lejos o has perdido reflejo?, ¿estás caminando por claridad o por infinita oscuridad?. Las repuestas de esas preguntas únicamente tú se las puedes dar y si nunca te la habías hecho es hora que brindes repuestas, cada quien es libre de hacer lo que quiere en su universo tecnológico, lo único que te puedo sugerir es que aproveches al máximo ésta maravilla histórica, utilízala para que sea tu mar de éxito y no tu mar de fracasos.



Facebook y su influencia

Para muchos Facebook se ha convertido en inspiración por ejemplo; incontables artistas se han dado a conocer a través de ésta exitosa “red social”, otras personas por medio de este medio han conocido el prodigioso presente de su fenomenal presente, para otros ha sido total “desastre” en su vida empresarial, familiar o matrimonial, para algunos cada día, gracias a esta red crecen abundantemente en economía, otros se han dado la tarea exclusiva de promover cultura y arte. ¿Qué es Facebook en tu vida, bendición o maldición?, el problema no es Facebook, es el uso que le estás brindando, solo tú puedes diseñar las influencias de las redes sociales que están haciendo la diferencia de tu vida



Promotora cultural online

America Santiago, nació en “Viña del Mar, también conocida como la ‘Ciudad Jardín’, es una ciudad perteneciente a la provincia y región de Valparaíso en Chile, es uno de los lugares más turísticos de este precioso país”, actualmente America reside en la Capital Santiago. “El nombre de America Santiago es un seudónimo que nació en Facebook hace 8 años junto con crear e impulsar mi emisora on-line internacional Radio Satelitevisión y posteriormente Radio Americavisión”. America es poeta, escritora, Directora Ejecutiva, Productora, Locutora de Radio Satelitevisión y Americavisión con sede en Santiago Chile.



Símbolo de respeto y admiración

America Santiago, es admirada enormemente por poetas de muchísimos países, es símbolo de respeto y admiración, su entrega incondicional de estar constantemente promoviendo cultura a través de lo virtual, ha sido motivo para que otros poetas sigan su colosal ejemplo, a través de sus propias palabras distinguimos la belleza de su corazón: “Me autodefino mujer humanista, mi principal atención son las personas dando importancia al valor que representa cada una, estimulando sus capacidades, iniciativa y creatividad, enmarcada dentro de un objetivo común. Nada mejor que establecer un ambiente de confianza, respeto y lealtad como principal base para avanzar, crecer y fortalecer el medio de desenvolvimiento que exige el mundo cultural, el medio de comunicación social y radial en cuyo desempeño debe predominar la ética, sana actitud, elevado altruismo, responsabilidad y compromiso”.



Radio Satelitevisión y Americavisión

Fue pionera en Facebook, fue la primera emisora que sacó al aire las poesías que yacían quietas y en silencio. desde hace 8 años está transmitiendo arte. Es una radio altruista dedicada a difundir cultura, comenzando con la difusión de la poesía. Asegura: “Mi voz fue la primera en estremecer a los poetas y audiencia internacional, produciendo un impacto tan grande, que muchos poetas decidieron crear sus radios y abrir más espacios para la difusión de la poesía. Impulsé los reto literarios, los festivales de la poesía, premiaciones otorgando diplomas virtuales, etc. También ayudé a personas a crearles sus propias emisoras, capacitarlas y dejarlas en pleno emprendimientos de sus proyectos”.



America Santiago es un dulce lago de elogio para el arte y cultura específicamente en literatura, sus proyectos de difusión artística merecen dignamente ser admirado, con gran arte como el arte que impulsa e inspira… Cuenta con un selecto equipo multi-profesional para las transmisiones radiales desde India, España, Italia, Estados Unidos de America, México, Guatemala, Nicaragua, Brasil, Venezuela y Colombia. La emisora es de carácter cultural, altruista y sin fines de lucro. A ti que te gusta el arte estás invitado para escuchar esta maravillosa radio online desde Santiago Chile.

