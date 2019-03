​Tres ventajas que tiene el nuevo sistema de fichajes para empresas y trabajadores

El pasado viernes, el Gobierno aprobó el real decreto ley por el que obliga a las empresas a imponer un sistema de fichajes con el objetivo de “acabar con la precarización” y ayudar a que los empleados cobren realmente por todas las horas que han trabajado. Una modificación del artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores en la que se recoge la obligación de las empresas de registrar las horas que realiza, cada día, cada empleado y la conservación de estos datos durante cuatro años.



Desde Tramitapp, plataforma de gestión de recursos humanos, recuerdan que “se calcula que al mes los trabajadores realizan 2 millones de horas extras que no están retribuidas y que tampoco cotizan, por lo que la implantación del sistema de fichajes supone una oportunidad para que muchos empleados cobren el salario que realmente le corresponde en base al trabajo realizado”.



No obstante, desde la compañía señalan que la nueva obligatoriedad del sistema de fichajes tiene ventajas no sólo para los trabajadores sino, también, para los empresarios, tal y como recogen a continuación:



Mayor control sobre horas realizadas

Por un lado, este nuevo sistema permitirá que los empresarios tengan información sobre las horas trabajadas por sus empleados y dispongan de datos sobre el absentismo laboral. Mientras que, los trabajadores tendrán un registro efectivo del número de horas trabajadas que deberán ser remuneradas y cotizadas.



Información sobre eficiencia y transparencia de horarios

Las empresas podrán conocer las necesidades de su plantilla y la eficiencia de ésta. Por tanto, podrán adaptarse mejor a sus empleados o contratar más trabajadores en caso de necesidad. Por su parte, los empleados tendrán un registro compartido y transparente en el que sabrán las horas que han trabajado.



Evitar sanciones

Con este sistema las empresas garantizan el cumplimiento de la ley y evitan sanciones que pueden ir de los 60 a los 625 euros, para las infracciones leves; hasta los 187.515 euros para las consideradas como muy graves. Por otro lado, los trabajadores dispondrán de la relación de horas ordinarias y extraordinarias que han realizado. A su vez, los representantes sindicales también tendrán esta información sobre la plantilla, lo que permite tener datos reales sobre las condiciones de trabajo.



Sin embargo, el Gobierno no ha especificado cómo debe llevarse a cabo ese registro, dejando en manos de las empresas su elaboración. Inmaculada Santisteban, co fundadora de la empresa, señala que “las empresas tienen dos meses para implantar el registro de fichajes y han de tener en cuenta que deben disponer de un sistema exclusivo que recoja estos datos ya que los horarios o los calendarios laborales con los que habitualmente trabajan no son válidos en este caso”.