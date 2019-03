Blackzi The Coffe Society presenta Luand en concierto el 4 de abril en Barcelona Comunicae

lunes, 11 de marzo de 2019, 16:32 h (CET) La Sala Bikini de Barcelona, acogerá el primero de los conciertos que la empresa de café Blackzi promueve durante los meses de primavera y verano por la geografía española. Este primer evento de la temporada, servirá de presentación al gran público del grupo Luand Blackzi, la empresa impulsora de los conciertos, tiene una gran vocación de patrocinios culturales. Es una compañía que se dedica a la venta de café, pero desde una perspectiva distinta a la convencional. Como afirman de sí mismos: “Nos encontrarás en cafeterías, bistrós, hoteles, locales de ocio, etc., allí donde suceden las cosas”.

Para este estreno de curso, Blackzi contará con el grupo revelación Luand. Son 4 chicos de Sabadell unidos por su pasión por la música que los ha llevado a iniciar el proyecto que siempre habían soñado. Juntos forman la banda de pop rock en catalán, que ha grabado su primer disco de la mano del productor Marc Martín y su equipo. Es un grupo emergente con energía en el escenario que quiere hacer vibrar al público y con ganas de dejar huella en el panorama musical.

El concierto será en la Sala Bikini de Barcelona, L'Illia, Avinguda Diagonal, 547 el próximo jueves día 4 a partir de las 21h. Ya se pueden adquirir las entradas por 10€ en www.entradium.com o en la web de Sala Bikini.

https://entradium.com/es/events/blackzi-presenta-luand-en-concierto

La firma de café italiano Blackzi dio un giro al café con The Coffee Society, y su concepto proactivo de lifestyle. Se trata de una agenda de eventos ligados al arte y la cultura que se van sucediendo en aquellos locales en los que se puede disfrutar de su producto.

Blackzi, mediante The Coffee Society organiza Jazz Sessions y conciertos en los locales donde se consume su café dando así un soporte al sector hostelero. La firma, ya presente en buena parte del territorio español tiene perspectivas de ampliar su distribución posicionándose como la primera marca de café asociada a un concepto de vida distinto, un “enjoy the life” unido a un ambiente musical y artístico.

El próximo concierto organizado por Blackzi The Coffe Society serán el día 18 de abril en Puerto Mogán en la isla de Gran Canaria para posteriormente continuar en las ciudades de Valencia, Murcia, Bilbao y Madrid.

VIDEOS: Luand

https://www.youtube.com/watch?v=V2Lzy3OCFf4

Más información sobre:

Café Blackzi

Alfred Cortés 699.481.924 alfred.cortes@blackzi.com

