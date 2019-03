DOINN ha sido seleccionada para el Google Startups Residency de España Comunicae

lunes, 11 de marzo de 2019, 16:40 h (CET) DOINN participará durante los próximos meses en el prestigioso programa Google Startups Residency. Un programa de asesoramiento y ayuda a empresas con gran potencial de crecimiento Google Startups Residency de España es un programa de residencia de un periodo de 6 meses creado para poder facilitar el trabajo de un negocio que está empezando a nivel global ya sea a través de asesoramiento personal para cada empresa o incluso ayuda de técnicos en los negocios de la propia Google que dispondrán de una amplia selección de recursos.

Este programa es uno de los principales promotores de la innovación empresarial de diferentes países y es que Google no dejar de buscar nuevas empresas de emprendedores con mucho potencial y proyectos totalmente innovadores y personales que cambien por completo el panorama del mercado y que quieran contar con nuevos desafíos como el de trabajar con una de las mayores empresas de todo el mundo como es Google. Este programa ayudará a las empresas seleccionadas a aumentar la llegada de nuevos usuarios, hacer crecer el equipo, mejorar la financiación y como no los beneficios de la misma.

Y es que es inevitable afirmar que en España se encuentra un gran número de emprendedores capaces de sorprender al mundo con sus increíbles e innovadoras ideas. Y es que ocho han sido las empresas seleccionadas este último año para participar en el proyecto de Google Startups Residency de España y cabe resaltar a la joven empresa de DOINN que gozará de tal honor gracias a su proyecto de ser unos precursores de proveer de grandes profesionales de la limpieza, como se puede ver en su página web doinn.co. Y es que este programa de 6 meses les proporcionará a los ganadores del sueño una preciosa etapa de crecimiento y de duro trabajo además de una amplia selección de contactos internacionales con los que Google cuenta. Todo este programa está especialmente diseñado al milímetro para poder llevar a estos negocios a un crecimiento estratégico a gran escala. Los ganadores de este galardón podrás pasar todo ese medio año trabajando en el campus que Google dispone en Madrid.

En palabras de la CEO de DOIIN, Noelia Novella: "el hecho de poder disponer de todo aquello que Google facilita ya hace que haya merecido la pena el duro trabajo para llegar hasta aquí". Ahora el trabajo que les toca a las 8 empresas ganadoras es mantener el crecimiento de dichos negocios y hacerlos crecer a niveles exponenciales ya sea siendo ayudados por los contactos con los que ahora gozarán a nivel nacional e internacional o con los recursos que tendrán ara realizar diferentes análisis de mercado global.

Y es que plataformas como la de https://doinn.co que hacen crecer servicios como el de la limpieza y lavandería ceñidas a diferentes pisos de turismo, son los proyectos que demuestran el potencial que pueden tener los nuevos emprendedores de este país. Apostar por la innovación y por los jóvenes talentos es una garantía para poder gozar de beneficios en un futuro próximo gracias al trabajo de grandes técnicos profesionales.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.