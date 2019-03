4 razones para dejar la venta de un piso en manos de una inmobiliaria según la agencia Inmoboss Comunicae

lunes, 11 de marzo de 2019, 16:16 h (CET) El negocio inmobiliario parece ir retomando fuerza durante los últimos años, lo que anima cada vez a más personas a comprar y vender inmuebles. Es por este motivo que muchos tienen dudas al momento de decidir entre vender por medios propios o dejar la gestión en manos de una agencia inmobiliaria La economía se estabiliza y los números del sector inmobiliario son una clara muestra de aquello. Los portales de compras y ventas se nutren diariamente de nuevas propiedades, haciendo que vendedores y compradores se encuentren de forma continua.

Uno de los aspectos que más destacan en este sentido es la decisión de varios usuarios de llevar a cabo estas gestiones por sus propios medios. Sin embargo, tras ver la cantidad de tiempo y esfuerzo que esto demanda, son muchos quienes se preguntan si realmente es el método más efectivo para lograr resultados.

Desde la agencia Inmoboss, Inmobiliarias Zaragoza, entregan una respuesta a esta interrogante, dejando en claro que el mejor camino es contar con el respaldo de un servicio profesional.

Mejor precio

La principal dificultad que tienen las personas al momento de intentar vender su piso por cuenta propia tiene relación con establecer un precio adecuado. Por supuesto que la mayoría intentará sacar el mayor beneficio posible, pero esto no siempre significa contar con una tarifa competitiva.

Inmoboss cuenta con un conocimiento profundo del mercado y sus profesionales están acostumbrados a realizar tasaciones de inmuebles. Tienen a su disposición un sistema de valoración con testigos reales de venta y forman parte de Aportalia MLS Zaragoza, asociación de 14 agencias inmobiliarias dentro de la provincia.

Todas estas son ventajas claras al momento de lograr los resultados con rapidez y eficiencia.

Rapidez de venta

Otra adversidad presente en el proceso de venta de un piso es encontrar compradores realmente interesados. Lo más común en estos casos es echar mano de los distintos portales que existen en España y confiar en que alguien se interese por el inmueble que se tiene en venta.

Sin embargo esto no garantiza una venta rápida. Lograr los resultados esperados requerirá de ciertos conocimientos publicitarios, de elaborar mensajes efectivos y de saber hacer el hincapié en los aspectos más relevantes de la propiedad. Por suerte, todo esto es de sobra conocido por un agente inmobiliario.

Además de contar con numerosas técnicas que faciliten la venta, también disponen de canales de difusión precisos y una cartera de clientes en la que encontrar posibles interesados. Todo esto disminuye los tiempos de espera y agiliza enormemente la gestión.

Trámites

Posiblemente una de las etapas más complicadas y confusas en este proceso sea la coordinación de toda la operación, la verificación de títulos de propiedad, la generación de contratos y realización de diversos trámites.

Una de las ventajas de contar con un servicio profesional es que los agentes están familiarizados con este tipo de gestiones, por lo que no habrá mayores inconvenientes para el vendedor.

A final de cuentas lo único necesario será asistir a las reuniones decisivas y acudir a los trámites que demanden la presencia del vendedor para el traspaso de propiedad.

Información constante

En muchos casos se piensa que el hecho de delegar estas tareas en otras personas alejará al vendedor del proceso y perderá las riendas del caso. La realidad es que durante todo el proceso se mantendrá una comunicación activa entre cliente y agencia inmobiliaria, procurando que el primero esté al tanto de todas las novedades.

Los interesados que lleguen, las visitas a la propiedad y los procesos de negociación serán informados de manera oportuna a la persona portavoz de la propiedad del inmueble. De esta manera se garantiza una gestión transparente del proceso y se asegura la obtención de resultados satisfactorios.

Sin lugar a dudas 4 razones de gran peso para considerar contar con el respaldo de una agencia inmobiliaria, sobre todo en caso de buscar la venta rápida y eficiente de un piso.

