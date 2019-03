Barcelona aprueba con nota en startups e innovación Comunicae

lunes, 11 de marzo de 2019, 15:53 h (CET) eStudio34 presenta el caso de éxito de marketing de contenidos de Job Today, la aplicación de empleo número uno en España ubicada en Barcelona, el tercer hub europeo preferido para la creación de startups Entre las tendencias destacadas en esta última edición del Mobile World Congress, se encuentran Startups e innovación.

Según los últimos datos proporcionados por el Mobile World Capital Barcelona, durante 2018, España registró 4.155 startups, la mayoría de las cuales se ubican en Madrid y en Barcelona (2.432 entre las dos).

Concretamente, las empresas emergentes tecnológicas de Barcelona captaron el año pasado un total de 871 millones de euros en rondas de inversión, convirtiéndose en la quinta ciudad europea que más dinero ha atraído.

Estos resultados tienen un efecto muy positivo en las empresas que ofrecen servicios digitales de la ciudad. eStudio34, como agencia de marketing digital ubicada en Barcelona, el tercer hub europeo preferido para la creación de startups, no se queda atrás.

Y lo hace trabajando mano a mano con Job Today, una plataforma móvil de empleo que ayuda a millones de personas a encontrar trabajo de la forma más rápida posible.

Job Today, que empezó como empresa emergente tecnológica en Barcelona, es actualmente la aplicación de empleo número uno en España. En el pasado mes de octubre, cerró una ronda de inversión de unos 14 millones de euros.

En 2015, eStudio34 empezó a trabajar en un proyecto centrado en adquisición de usuarios a través de su app llevando a cabo campañas en Google Search, Display, YouTube y Universal combinadas de forma coherente con canales offline como la televisión, la radio y publicidad exterior para obtener el mejor rendimiento.

Desde principios de 2018, eStudio34 trabaja en un proyecto centrado en mejorar el posicionamiento del sitio web de Job Today, llevando a cabo tanto las estrategias SEO más técnicas como las estrategias de marketing de contenidos más creativas, también llamadas link baiting.

La clave es crear contenido que genere engagement distribuirlo de forma estratégica en el espacio digital para conseguir links de calidad que añadan valor a una estrategia SEO.

La evolución de las relaciones públicas

Hace 5 años, muy pocas empresas incluían la creación de contenido dentro de su estrategia de marketing. Hoy en día, casi el 80% de las propuestas de marketing para clientes implican la creación de contenido como estrategia de posicionamiento de marca a largo plazo.

Como parte de esta estrategia, durante un año se crean contenidos interesantes y valiosos con el objetivo de que los medios digitales quieran verlo, compartirlo y enlazarlo. No solo consiguiendo tráfico a la web del cliente, sino enlaces de alta calidad, repercutiendo positivamente en su posicionamiento en los buscadores.

Tal y como destacan desde la agencia de marketing online, “Estamos experimentando un cambio de las relaciones públicas a través del marketing de contenidos. Si queremos ser eficientes con nuestros presupuestos de marketing tenemos que considerar estrategias transversales donde los presupuestos de un departamento ayudan a otros.”

Puedes descargarte el caso de éxito de Job Today con todos los detalles de esta campaña de marketing de contenidos. Se detalla el proceso de creación de las 3 acciones llevadas a cabo a lo largo del 2018.

Recursos:

Enlace a caso de éxito: https://www.estudio34.com/wp-content/uploads/2019/03/Job-Today-Caso-de-exito-Content-Marketing-eStudio34.pdf

Enlace a imágenes: https://we.tl/t-OrkK5cQhBn

Sobre eStudio34:

eStudio34 es una agencia de marketing online en Barcelona que trabaja con compañías globales, start ups y empresas del sector público para incrementar su visibilidad y captación web y móvil. Con un crecimiento del 33% en facturación en el último año, y llegando a 1,2 millones de € en facturación, eStudio34 cuenta con un equipo con una autentica pasión y visión por el marketing digital, con personalidad y una enorme ambición por ser uno de los nombres más reconocidos en el ámbito europeo.

