Toda empresa se ve en algún momento en la necesidad de contratar un proveedor para que le suministre determinados productos o servicios, ya sea en búsqueda de un precio más competitivo o de una mejor calidad. Pero para llegar a la toma de una decisión firme hace falta conocer a fondo el contexto en el que nos encontramos: ¿qué tipo de productos o servicios hay en el mercado?, ¿cuál es su coste más adecuado?, ¿bajo qué condiciones y en qué plazos se suministran?







Con el fin de facilitar la búsqueda a los profesionales que necesiten un proveedor de confianza, Proveedores.com anuncia los premios a las mejores empresas de 2019 en base a las opiniones de los usuarios y su nivel de servicio.

Los 10 proveedores mejor valorados por las empresas No hay mejor forma de medir la eficacia de un proveedor que aquella obtenida a través de las opiniones de las empresas a las que da servicio. Y ese es precisamente el método utilizado por Proveedores.com para otorgar los puestos de su ranking de excelencia profesional.



En la primera posición se encuentra Reprepol, la distribuidora de ropa infantil más importante a nivel nacional. Además de hacer llegar todo tipo de prendas y complementos destinadas a niños de entre 0 y 16 años a más de 35 países, ofrecen a los emprendedores la posibilidad de unirse a ellos a través de dos modelos de negocio. Por una parte, abriendo una tienda monomarca (de una de sus 17 marcas), que estará exenta del pago de canon o royalties. O, en su defecto, poniendo en marcha una tienda multimarca, con la posibilidad de comercializar cualquiera de las firmas del grupo.



Otro punto a destacar de Reprepol es que no se dedica únicamente a cubrir los canales de distribución, sino que sus acciones también abarcan la fase de fabricación del producto. Sin duda es algo que aporta un plus de agilidad y de garantías a un proveedor, a partir de lo cual se puede permitir acciones como la retirada del producto sobrante al final de cada temporada, el diseño de las instalaciones y el asesoramiento y asistencia continuos que Reprepol brinda a sus asociados.



Pasamos al segundo puesto de la clasificación, el cual ocupa Berlys, un destacado fabricante y distribuidor de pan precocido congelado, de bollería y de pastelería con más de 20 años de experiencia a sus espaldas. Con 7 fábricas en España que elaboran más de 300 variedades de productos, Berlys tiene presencia en todo el territorio nacional y Portugal gracias a sus 31 delegaciones y realiza exportaciones a otros países europeos, a Estados unidos y a República Dominicana.



Algunos ejemplos de la cantidad de alternativas que ofrece su extenso catálogo son su pan sin gluten, su gama de panes individuales para hostelería o el hecho de que incluso distribuyen tortillas. Desde luego, las opciones son interminables y, sean cuales sean las elegidas, se les puede consultar cualquier duda o solicitar presupuesto gratuitamente y sin compromiso.



El tercer puesto del podio lo ocupa SOC&CO, la marca líder en calcetines para todos los miembros de la familia. Desde bebés hasta adultos, pasando por niños de todas las edades. Desde calcetines convencionales hasta sonajeros, antideslizantes o reforzados con suela dura. Eso sí, todos ellos fabricados en España.



Distribuyen sus productos, entre los que también puede encontrarse calzado para estar por casa, a zapaterías, tiendas de ropa físicas u online y, en general, a tiendas especializadas en productos de puericultura. En cualquier caso, si tenemos cualquier duda podemos solicitarles información sin compromiso y de manera totalmente gratuita.



El resto de la clasificación de los proveedores mejor valorados por las empresas lo componen, del cuarto al décimo puesto, las siguientes compañías:

Distribuciones Alcamar - Distribuidor de congelados. Disconfa Alimentación - Distribución de alimentación. Productos NavaRioja - Distribuidor de alimentación. Setup-PC - Mayorista de informática. Tumodakids & Tumodabebe - Distribución de ropa y calzado infantil. Delicious Proveedor Gourmet - Distribución de productos gourmet. Panabad - Fabricante y distribuidor de pan.