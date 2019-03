Mex & Co Un restaurante para los amantes de la auténtica cocina mexicana Ana Ruiz de Infante

lunes, 11 de marzo de 2019, 16:43 h (CET) Hasta hace muy poco probar comida mexicana significaba hacer las maletas y viajar miles de kilómetros….., pero ahora la cosa ha cambiado, la oferta gastronómica de origen azteca ha inundado nuestras calles.

Lo cierto es que cuando hablamos de cocina mexicana son muy pocos los restaurantes que pueden presumir de cocina de tradición, de platos elaborados como si nos telestransportáramos a la mismísima Ciudad de México….. Uno de ellos es Mex&Co un pequeño oasis ubicado en la Moraleja (Madrid), donde degustar platos traidos del auténtico México lindo…..



Si hay algo que distigue a este restaurante del resto es que huye de la comida típica mexicana a la que ya estamos acostumbrados, aquí no encontraréis sus consabidos platos tipo nachos, o burritos…su cocina vamás allá, Juan Matías, nuevo chef de Mex &Co nos propone una carta con platos que nos trasladan a cada una de las regiones de esta ciudad. Productos de calidad y excelentes materias primas son el sello de este restaurante.



Jorge Vázquez, mexicano de pura cepa y propietario de Mex & Co, nos acompañó en este viaje tan especial a México, donde nos contagió de toda su pasión por su tierra y gastronomía. Durante el almuerzo pudimos degustar algunos de los platos de su recién renovada carta, aquí van algunas fotos:





Aguachile verde

Cochinita Pibil





Buñuelos rellenos de guayaba



Pastel 3 leches



Sin duda la comida mexicana es una de las más interesantes del mundo, su gastronomía ha sido reconocida por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, por algo será, no?



